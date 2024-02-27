الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

عجوز فارسكور .. يطالب المسئولين بحياة كريمة

المسن حجاب
المسن حجاب

داخل غرفة صغيرة متهالكة مهددة بالسقوط على قاطنيها فى أى لحظة يسكن عجوزان تجاوزا الثمانينيات ومعهم نجلهما يبحثان عن مصدر رزق بمدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط، المنزل بابه مغلق بحبل .. يعيش محمد حجاب البالغ من العمر 81  عاما، طريح الفراش دون أى حركة، يعجز عن خدمة نفسه بسبب أمراض الشيخوخة ومعاناته من حرق جسدة .وإذا نظرت إلى داخل تلك المنزل  الصغير، فلا تجد أى شيء ينامون عليه أو يجلسون عليه سوى حصيرة للنوم على الأرض، وبعض الأشياء الصغيرة المبعثرة. 
انتقلت بوابة الوفد إلى العجوز ، وقال إنه عمل طوال حياته نجار مسلح ، فى حياة بسيطة كل أهل المدينة يعرفونه حيث انه من اصل صعيدي ، حيث يقطن بشارع السخاوي بمدينة فارسكور منذ نصف قرن يمارس المهنة.

وأضاف تحولت حياتى رأسا على عقب، أصبحت وحيدا فلا أحد يسأل على سوى الجيران من الحين لآخر، لا أرى الشارع بسبب ضعف جسمانى وعدم قدرتى على الحركة. مضيفا والدموع تزرف من عينيه، أنه قبل شهرين ذهب لقضاء حاجته فى دورة المياه، فسقط امام البوتجاز وتم حرقة ولم ينقذه احد إلا بعد فترة دخل الجيران ونقلوه للسرير.وتابع حجاب كل أملى فى أيام الأخيرة علاجى ونقلى للمستشفي لرعايتى.

وناشد حجاب  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، والدكتورة نفين القباج  وزير التضامن الاجتماعى، بنقله لمستشفى وعلاجه وعمل معاش له واضاف مع وصولى إلى سن الثمانين  أصبحت غير قادر على العمل وخاصة عن مهنة النجارة من المهن الشاقة وأصبحت جليس المنزل بلا أى مصدر دخل.
 

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الجريدة الورقية