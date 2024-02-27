قلق في الأهلي من جراحة أليو ديانج

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن كريستيان فليك الطبيب النمساوي، سوف يحدد طبيعة جراحة المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، التي سيخضع لها.

إقرأ أيضًا..

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي يخشى أن يكون هناك تدخل جراحي بالخياطة وبالتالي قد يغيب لمدة 4 أشهر على الأقل وانتهاء موسمه، أما التدخل بالتنظيف سيكون غيابه شهر ونصف تقريبًا".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي في حالة قلق حال غياب اللاعب من 4 إلى 6 أشهر، وبالتالي لن يكون هناك إمكانية لتسويقه والاستفادة منه ماديًا في الصيف المقبل".