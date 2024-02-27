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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قلق في الأهلي من جراحة أليو ديانج

أليو ديانج
أليو ديانج

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن كريستيان فليك الطبيب النمساوي، سوف يحدد طبيعة جراحة المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، التي سيخضع لها.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي يخشى أن يكون هناك تدخل جراحي بالخياطة وبالتالي قد يغيب لمدة 4 أشهر على الأقل وانتهاء موسمه، أما التدخل بالتنظيف سيكون غيابه شهر ونصف تقريبًا".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي في حالة قلق حال غياب اللاعب من 4 إلى 6 أشهر، وبالتالي لن يكون هناك إمكانية لتسويقه والاستفادة منه ماديًا في الصيف المقبل".

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