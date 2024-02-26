تقرير "فينك" يحسم مصير أليو ديانج مع الأهلي

يحسم التقرير الذي يقدمه الخبير النمساوي كريستيان فينك مصير اللاعب المالي أليو ديانج، نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، بعد شكواه من آلام قوية في الركبة خلال الفترة الأخيرة.

ويغادر ديانج خلال الساعات القليلة القادمة إلى النمسا من أجل الخضوع لفحوصات طبية وإجراء جراحة في الركبة.

ومن المقرر أن يخضع ديانج لعملية جراحية لتنظيف الركبة وإزالة جزء من الغضروف.

ويحدد الخبير النمساوي مدة غياب أليو ديانج عن المستطيل الأخضر التي لن تقل عن 4 أسابيع.

وأجرى فينك من قبل جراحة الرباط الصليبي لثنائي الأهلي أكرم توفيق وكريم فؤاد.