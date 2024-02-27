مدرب أبو سليم الليبي: الزمالك تأهل عن جدارة .. ويبقى فريق كبير

أكد شكري الخطوي المدير الفني لنادي أبو سليم الليبي أن الزمالك تأهل عن جدارة على رأس المجموعة الثانية من دوري المجموعات بمسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال الخطوي في تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك مع مينا ماهر: "الزمالك تأهل عن جدارة متصدرا لمجموعته في الكونفدرالية".

وتابع:"هدف الزمالك المبكر أربك الحسابات

الزمالك نجح في التقدم مبكرا في الشوط الأول والثاني وذلك منحه الأفضلية".

وأضاف : الزمالك قدم مباراة جيدة واستحق الفوز والتأهل كأول مجموعته، يبقى الزمالك فريق كبير رغم أي غيابات يعاني منها".

وأتم الخطوي: "أبو سليم الليبي تنقصه الخبرات والإمكانيات فقط ، سنخوض مواجهة دور الثمانية بالجزائر لعدم جاهزية ملعبنا في ليبيا".