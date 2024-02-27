الموعد النهائي لسداد غرامة كهربا للزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سوف يسدد الغرامة لصالح نادي الزمالك، بالأيام المقبلة.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اللاعب سوف يسدد غرامته بالكامل بالدولار إلى نادي الزمالك، قبل جلسة المحكمة المقبلة".

وأضاف أمير هشام: "كهربا يخشى أن ترى المحكمة أن اللاعب لا توجد لديه جدية السداد، وبالتالي قد يتم زيادة الغرامة وإيقافه".

واختتم: "مبلغ الغرامة متواجد لدى اللاعب، والأهلي ساعده في تجميع المبلغ رغم عدم وجوده كطرف، من خلال بعض الاعلانات ورجال الأعمال".