الثلاثاء 27 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الموعد النهائي لسداد غرامة كهربا للزمالك

كهربا
كهربا

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سوف يسدد الغرامة لصالح نادي الزمالك، بالأيام المقبلة.

إقرأ أيضًا..

txt

استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمواجهة بلدية المحلة

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اللاعب سوف يسدد غرامته بالكامل بالدولار إلى نادي الزمالك، قبل جلسة المحكمة المقبلة".

وأضاف أمير هشام: "كهربا يخشى أن ترى المحكمة أن اللاعب لا توجد لديه جدية السداد، وبالتالي قد يتم زيادة الغرامة وإيقافه".

واختتم: "مبلغ الغرامة متواجد لدى اللاعب، والأهلي ساعده في تجميع المبلغ رغم عدم وجوده كطرف، من خلال بعض الاعلانات ورجال الأعمال".

مواد متعلقة

الأهلي يفتح الباب أمام كهربا للرحيل عن صفوفه

إبراهيم سعيد يكشف تطورات أزمة كهربا مع الزمالك

سامي عبدالراضي يكشف تفاصيل الاعتداء على صحفي "تليجراف" في حفل زفاف شقيقة كهربا

بالصور.. الأهلي يبرئ كهربا من اتهامات التمرد

كهربا خارج قائمة الأهلي لمواجهة ميدياما.. وعودة تاو

جاهزية وسام أبو علي تحدد موقف كهربا من السفر لغانا

موديست يُفجر غضب كهربا في الأهلي
الجريدة الورقية