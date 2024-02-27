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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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عبدالعزيز مخيون ينتقد التجارة في السينما: أدت لتدني مستوى الفن

الفنان عبدالعزيز
الفنان عبدالعزيز مخيون

قال الفنان عبد العزيز مخيون، إنه لم يحاول الاستفادة من الفن ماديا، معقبا:" الفن عندي رسالة أقوم بإبلاغ الناس بها، وكسبت مكاسب أكثر من المادية وتقدير الناس لي".
 وتابع خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، :" لم احسن الاختيار في بعض الاعمال الفنية او الاعتذار عليها، مسل مسلسل العائلة موضحا :" رفضت بعض الأعمال وقراري حينها كان  غير صائب".
 

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وأكمل  مخيون: "اعتذاري عن الأعمال كان يتم وفقا لثلاث أمور وهم ركاكة العمل أو مخالفته للمعتقدات السياسية ناهيك عن زهد الأجر "، موضحًا أن دخول التجارة في السينما أدى إلى هبوط مستوى الفن بالتدريج.

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