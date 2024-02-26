جوجل تقدم تطبيق Gemini إلى الرسائل وتضيف ملخصات نصية بتقنية الذكاء الاصطناعي لنظام Android Auto

أعلنت Google عن عدد كبير من تحديثات Android لبدء مؤتمر MWC هذا العام، بما في ذلك تكامل Gemini مع الرسائل والملخصات النصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أثناء القيادة. اعتبارًا من هذا الأسبوع، سيتمكن مستخدمو تطبيق الرسائل من الوصول إلى برنامج الدردشة الآلي الخاص بجوجل دون مغادرة تطبيق الرسائل النصية. يمكن لـ Gemini في الرسائل التعامل مع المهام الأساسية مثل صياغة الرسائل والمساعدة في التخطيط للأحداث، أو يمكنك الدردشة معه فقط إذا كنت تشعر بالملل. وتقول جوجل إن الميزة لا تزال في مرحلة تجريبية، وهي متاحة فقط لمستخدمي الرسائل باللغة الإنجليزية في الوقت الحالي.

يحصل Android Auto أيضًا على دعم من الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يساعد في تقليل التشتيت الناتج عن الأشخاص الذين يرسلون لك رسائل نصية أثناء وجودك على الطريق. إذا كانت الدردشة الجماعية تملأ هاتفك برسائل متواصلة أو إذا كان شخص ما يرسل لك روايات نصية، فسيقوم Android Auto تلقائيًا بتلخيص الرسائل وقراءة نسختها الأكثر إيجازًا. كما سيقترح عليك ردودًا وإجراءات بناءً على الرسائل، مثل مشاركة الوقت المتوقع لوصولك، حتى تتمكن من الرد بنقرة واحدة والتركيز على القيادة.

أعلنت Google أيضًا عن بعض ميزات إمكانية الوصول الجديدة لنظام Android في MWC، بما في ذلك التسميات التوضيحية للصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في تطبيق Lookout. سيكون قادرًا على إنشاء أوصاف للصور الموجودة عبر الإنترنت أو المستلمة في الرسائل وقراءتها بصوت عالٍ للمستخدم. الميزة متاحة فقط باللغة الإنجليزية للبدء، ولكن يتم طرحها عالميًا. كما تحصل ميزة Lens من Google في الخرائط على خيار محسّن لقارئ الشاشة أيضًا، والذي سيسمح للمستخدمين بتوجيه كاميرا هواتفهم إلى شيء أمامهم، مثل مطعم أو محطة نقل عام، وسماع معلومات عنه.

تتضمن تحديثات Android أيضًا عناصر تحكم جديدة في الإرسال لـ Spotify تسمى Spotify Connect حتى يتمكن المستخدمون من التبديل بسلاسة بين أجهزتهم، مثل سماعات الرأس إلى مكبر الصوت. كانت هذه الميزة متاحة بالفعل لـ YouTube Music.