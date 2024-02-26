حمد إبراهيم: الإسماعيلي تعادل أمام الجونة رغم سوء أرضية الملعب 

أكد حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن الفريق كان يلعب للفوز ضد الجونة، لكن التعادل ليس سئ بسبب حالة الملعب السيئة.

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وتابع إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "سيطرنا على المباراة بشكل كبير رغم سوء أرضية الملعب وتيارات الهوا، ونسعى للنتائج الإيجابية بالمباريات المقبلة، ولم نخسر أي مباراة منذ 4 مباريات".

وأضاف حمد إبراهيم: "إيهاب جلال المدير الفني، دائمًا ما يحفز اللاعبين على الفوز فقط، ولا ندخل أي مباراة دون اللعب على الفوز، وهو ما ظهر في المباريات الأخيرة، والأداء الجيد سوف يحصد النتائج الجيدة، ونسعى للدخول في مركز متقدم".

واستطرد مدرب الإسماعيلي: "الصفقات الجديدة للفريق مميزة معنا، واريك تراوري يعيش فترة جيدة، وهشام محمد بدأ في دخول المباريات وأحمد الشيخ نسعى لتجهيزه في فترة التوقف المقبلة، وتألق أحمد عادل عبدالمنعم حارس المرمى، يعود لنجاح مصطفى كمال مدرب الحراس بالإضافة إلى خبراته، ويجعل لدينا ثقة في الخطوط الخلفية".

واختتم : "باسم مرسي وأحمد محسن من اللاعبين الجيدة ويتدربوا، وسوف يتم تقييمهم بالفترة المقبلة، ولكن الاحتياجات الفنية يحددها المدير الفني حسب كل مباراة".