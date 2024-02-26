رئيس قطاع مواد البناء يكشف الموعد المناسب لشراء العقارات بعد صفقة رأس الحكمة

قال أحمد الزيني، رئيس قطاع مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية والصناعة، إنه يتوقع انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة بسبب صفقة رأس الحكمة، موضحًا: "أرسلنا إشارة طمأنينة للشعب المصري بأن الأسعار ستنخفض، ولكننا ننتظر أن تنخفض الأسعار فعليا".

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة سي بي سي، أنه "بعد توقيع صفقة رأس الحكمة وتدفق الدولار، شهدنا انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الدولار في السوق الموازية، وهو ما أثر أيضًا على أسعار الحديد والمواد الخام".

وأضاف رئيس قطاع مواد البناء، أن مشروع رأس الحكمة يسهم في توفير فرص عمل لجميع العاملين في قطاعي البناء والعقارات، مشيرًا إلى أنه تم تعليق عملية الشراء تحسباً لحدوث انخفاض كبير في الأسعار في أوائل شهر مارس.

وأضاف أنه تم تعليق عمليات شراء العقارات وسيتم مراجعتها من قبل المطورين العقاريين، مختتما حديثه: "في نهاية شهر رمضان ستتم مراجعة أسعار العقارات ومراجعة أسعار مواد البناء بشكل أكبر".