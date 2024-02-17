التحقيق مع متهم بسرقة عدادات المياه من العقارات

تباشر النيابة المختصة، التحقيق مع متهم بسرقة عدادات المياه في منطقة عابدين.

كان ورد بلاغ إلى الادارة العامة لمباحث القاهرة يفيد بضبط عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بدائرة قسم شرطة عابدين.

وبمواجهته اعترف بارتكابه 10 وقائع سرقه بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات لدى عميلته سيئة النية مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة داخل مخزن تابع لها كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة واعترفت بعلمها بكون العدادات من متحصلات وقائع سرقة.