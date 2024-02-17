الأحد 18 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

التحقيق مع متهم بسرقة عدادات المياه من العقارات

بوابة الوفد الإلكترونية

تباشر النيابة المختصة، التحقيق مع متهم بسرقة عدادات المياه في منطقة عابدين.

 

كان ورد بلاغ إلى الادارة العامة لمباحث القاهرة يفيد بضبط عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بدائرة قسم شرطة عابدين.

 

وبمواجهته اعترف بارتكابه 10 وقائع سرقه بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات لدى عميلته سيئة النية مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة داخل مخزن تابع لها كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة واعترفت بعلمها بكون العدادات من متحصلات وقائع سرقة.

الجريدة الورقية