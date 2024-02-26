تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية بالفيوم

شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمهندس سيد أحمد حرزالله مدير مديرية التموين، بشأن تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الأسواق ومتابعة التجار.

ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالفيوم

وأوضح مدير المديرية أن حملة إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وتمكنت الحملة من تحرير عدد من المحاضر وشملت محاضر تصرف في عدد 25 شيكارة دقيق بلدى مدعم ومخصص للمخابز البلدية، ومحضر بيع سلع غذائية منتهية الصلاحية عبارة عن 55 كيلو من عبوات الجبنه، وعدد 33 كيلو سكر، بالإضافة إلى عدد 3 كيلو مكرونة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر ضد المخالفين.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملة قامت بتحرير عدد 20 محضر متنوع لأصحاب المحال التجارية وذلك لنقص الوزن والمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، وعدم إعطاء بون الصرف، وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، وتم تحرير المحاضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

جاء ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

ومن جانبه أكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

وفي سياق آخر واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، تنفيذ الحملات الثابتة والمتحركة على الطرق الزراعية بدائرة المركز، وطريق بحيرة قارون السياحي وطريق القاهرة الفيوم الصحراوي بنطاق المركز، وذلك لضبط التجار الذين يقومون بتهريب محصول القمح خارج المحافظة، بالمخالفة للقانون بغرض استخدامه في مكونات أعلاف الماشية، أو تخزينه خارج إطار الصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك، بالإضافة إلى مداهمة مخازن البصل والثوم والأرز بكافة المناطق لمواجهة جشع التجار ومنع احتكار وتخزين السلع.