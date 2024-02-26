تشكيل فريق دفاع الاتحاد الافريقي ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

قالت الدكتورة هاجر قلديش المستشار القانوني للاتحاد الافريقي اليوم "ألقى الاتحاد الأفريقي بيانه الشفهي المتعلق بالعواقب القانونية لسياسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، اليوم 26 فبراير 2024.

وقال د.محمد هلال المستشار بوزارة الخارجية المصرية و الاستاذ المساعد في جامعة موريتز بولاية أوهايو الامريكية أنه " فخور بأنني مثلت أمام محكمة العدل الدولية نيابة عن الاتحاد الأفريقي في الإجراءات الاستشارية بشأن الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، إلى جانب زميلتي وصديقي المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي".

وقد هنأت السفيرة الدكتورة نميرة نجم المحامي و خبير القانون الدولي ، و محامي فلسطين امام محكمة العدل الدولية د.هاجر قلديش المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي ورئيس الوفد القانوني ممثلا للاتحاد الأفريقي على مرافعتها الشفهية اليوم لمؤازة الدولة الفلسطينية في اخر ايام جلسات الاستماع امام محكمة العدل الدولية بلاهاي في الرأي الإستشاري القانوني في عدم شرعية الإحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية .



كما هنأت نجم المستشار الد كتور محمد هلال عضو فريق الإتحاد الأفريقي علي مرافعته اليوم قائلة "لقد استمتعت تمامًا بمرافعتكم الشفهية اليوم أمام محكمة العدل الدولية. مبروك محمد هلال".

وقد تكون فريق الدفاع الإتحاد الأفريقي من د.هاجر قلديش ، و السفير محمد خليل بخاري ، و مسريت فاسيل ، و أ.د. مابينج مكان "لم يحضرالجلسةً " ، و د. محمد هلال محاميا ، و تيفاني تافادزوا باسيبانوديا محاميا من شركة المحاماة الأمريكية فولي هوج " ، وكريم زين المحامي “من المغرب وجزر القمر “ ، والفرنسي جايبو المحامي مساعد للبروفيسور مبينج ماكان .



و أ.د مكان مويس مبينج رئيس قسم القانون الدولي في جامعة جنيف ورئيس الفريق القانوني للإتحاد الأفريقي والذي قام بتشكيله وأشرف علي مذكرة الدفاع الأولي للمنظمة المقدمة لمحكمة العدل الدولية في قضية الرأي الإستشاري ،والتي اكتفت بها المنطمة ، قد أعتذر عن الحضور جلسات المرافعة نظرا لانشغاله بمواعيد مسبقة ، والدكتور مبينج ماكان من السنغال و قد أختارته السفيرة د.نميرة نجم المستشار السابق للاتحاد الأفريقي لينضم لفريق الدفاع الذي ترأسته بإسم الاتحاد الأفريقي في قضية الرأي الإستشاري لاستعادة جزر تشاجوس لموريشيوس من الإستعمار البريطاني أمام محكمةً العدل الدوليةً، بينما حضرت المحامية الدولية تيفاني تافادزوا باسيبانوديا ( من زيمبابوي ) من فريق الإتحاد الافريقي التي جلست اليوم في قاعة المحكمة صامتة دون مرافعة بعد ان رفضت شركة المحاماة الأمريكية فولي هوج التي تعمل فيها ان تشارك في المرافعات ، و هو ذات الأمر الذي طلبته ذات شركة المحاماة فولي هوج الامريكية من شريكها و المحامي الدولي بول رايشلر ، وهو من أكبر المحاميين الدوليين في العالم بالإمتناع عن الانضمام الفريق دفاع فلسطين فقدم استقالته من شركة المحاماة رغم ان يهودي الديانة و انضم بالفعل لفريق الدفاع الفلسطيني وترافع في اليوم الأول للمرافعات امام المحكمة ، و لم يكن بول هو اليهودي الوحيد في فريق الدفاع الفلسطيني وانما ايضا المحامي البريطاني البروفسير فيليب ساندز اليهودي الديانة ايضا وهو الأستاذ المشرف علي رسالة الدكتوراه السفيرة د.نميرة نجم في جامعة لندن للقانون ، و انضم بول رايشلر أخيرا لشركة المحاماة المعروفة باسم مجموعة 11KBW التي اساسها البروفسير فيليب ساندز في لندن .

وبول متخصص بارز في القانون الدولي العام، وقد مثل رايشلر على مدار حياته المهنية العديد من الدول ذات السيادة أمام محكمة العدل الدولية والمحاكم الأخرى، في النزاعات مع الدول الأخرى ومع المستثمرين الأجانب.



انضم إلى شركة فولي هوج في واشنطن العاصمة في عام 1998 لتأسيس ممارسة التقاضي والتحكيم الدولية بالشركة، والتي شارك في رئاستها لأكثر من 20 عامًا وتطورت من ممارسة صغيرة إلى قسم يضم 50 محاميًا.

ويصنّف بول باستمرار أنه "الفرد النجم" في مؤسسة Chambers Global، وهو واحد من محاميين اثنين في جميع أنحاء العالم صُنّفا في هذه الفئة المتميزة، وينتمي بول إلى مجموعة مختارة من نخبة المحامين ذوي الخبرة الواسعة في التقاضي نيابة عن الدول ذات السيادة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورج ، و حصل على عدد من الجوائز والأوسمة العالمية، منها: وسام القائد الأكبر للنجمة ومفتاح المحيط الهندي، منحته إياه جمهورية موريشيوس (2022) لمساهمته في الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار بأن أرخبيل تشاغوس هو جزء لا يتجزأ من الأراضي السيادية لموريشيوس، وجائزة وزير الخارجية، تمنحها وزارة الخارجية اليابانية (2021) عن "المساهمات الهائلة في تعميق العلاقات الودية بين اليابان والدول الأخرى"، وتاج شرف كاسيك، منحه إياه رئيس دولة غيانا (1992) "لمساهمته البارزة في استعادة الديمقراطية في غيانا".



و هو حاصل على الدكتوراه في الحقوق من جامعة هارفارد عام 1973 بدرجة امتياز ، و له العديد من المنشورات الأكاديميّة في القانون.

وأكدت المستشار القانوني الجديدة للاتحاد الافريقي هاجر قلديش في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية اليوم ، عدالة القضية الفلسطينية ومركزيتها، مشددة على ضرورة اتخاذ محكمة العدل الدولية قرارات بشأن "الأرباتهايد" ومنظومة الاستعمار في الأراضي المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بحرية في دولته المستقلة.



ونددت بالعقوبات الجماعية التي تفرضها إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين، وإجبار أكثر من مليوني منهم على الهجرة، واستخدامهم وقودا في الحرب.



وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني يعيش تحت الظلم والتشرد وتنكر حقوقه خاصة حقه في تقرير المصير والعيش بحرية وكرامة، لأكثر من 7 عقود، بسبب الاحتلال الإسرائيلي.



ودعت محكمة العدل الدولية إلى وقفة جادة ليست من أجل الإنسانية فقط، إنما لوقف ضم الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستعمرات الإسرائيلية التي تتم بطريقة غير شرعية، ووقف الهدم وسرقة الأراضي، وبناء الطرق الالتفافية، وجدار الفصل العنصري، لافتة إلى أن كل هذه الممارسات تستمر وتتسارع نتيجة الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل، التي تتجاهل أيضا قرار المحكمة 2004 بشأن جدار الفصل العنصري.



وقالت، إن العدوان ضد الشعب الفلسطيني في غزة هو عار ويؤسس لنكبة أخرى، مشددة على ضرورة تأكيد حق الفلسطينيين في دولتهم وحقهم في تقرير المصير والسيادة والاستقلال على كامل أراضيهم المحتلة عام 1967، وأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن الرأي الاستشاري الذي سيصدر مبرر ولا يضر بأي مفاوضات قادمة، ويشجع الدول الأعضاء على العمل أكثر من أجل النهوض بعملية السلام وفق الاتفاقيات الدولية.



واستذكرت في حديثها كلمات نيلسون مانديلا بعد تحرير جنوب إفريقيا التي قال فيها: "حرية جنوب إفريقيا لا تكتمل إلا بحرية فلسطين".



واستكمل د. محمد هلال مرافعة الاتحاد الإفريقي أمام المحكمة، وقال: إن شعب فلسطين أصيل وله حقه في أرضه، وليس من حق إسرائيل مواصلة احتلالها لأرضه.



وأضاف: أن ممارسات الاحتلال وبناء المستوطنات، والجدار، وشبكة الطرق الاستعمارية، والسيطرة على موارد المياه، والموارد الطبيعية، جميعها أفعال غير قانونية وانتهاك للقانون الدولي، مؤكدا أن هناك مسؤولية دولية يجب أن تحكم هذه الأفعال غير القانونية.



وأشار إلى أن إسرائيل تستخدم القوة وتحاول تبرير أعمالها العدوانية بالذرائع الأمنية، وتدعي أنها تقوم بالدفاع عن النفس.



ودعا الاتحاد الإفريقي، دول العالم، إلى الالتزام بإنهاء الاحتلال، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وشدد على ضرورة الضغط على إسرائيل لإنهاء الظلم الذي يتعرض لها قطاع غزة على وجه التحديد، وإسقاط الحصانة عنها لاسترداد القانون الدولي.



واختتم هلال مرافعة الاتحاد الإفريقي بالقول: "نؤمن بأن هذه المحكمة ستجعل من العدالة نبراسا يسود في العالم، وسينتهي غياب العدالة في الأراضي الفلسطينية، وتحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة".

واليوم وهو اليوم الأخير للمرافعات امام المحكمة اليوم ، تكون ٥٢ دولة قد ترافعت امام المحكمة ، بالإضافة الي منطمة الإتحاد الافريقي و التعاون الإسلامي ، وجامعة الدول العربية .

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