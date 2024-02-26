حبس عصابة ترويج الحشيش فى المرج

قررت جهات التحقيق بالمرج، اليوم الأثنين، حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار في مخدر الحشيش، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد قيام تشكيل عصابي بالاتجار في المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما 1.5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد خرطوش طلقة من ذات العيار.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في تجارة المخدرات وترويج مخدر الحشيش بهدف الربح والاتجار غير مشروع.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

ومن جهة أخرى قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الرابعة، بالسجن لمدة 10 سنوات، لشقيقين لاتهامهما بمزاولة نشاط إجرامي بالإتجار في الحشيش، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.



السجن 10سنوات لـ شقيقين لإتجارهما في الحشيش بشبرا الخيمة



تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 20881 لسنة 2023 جنايات قسم ثاني شبرا، والمقيدة برقم 2542 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، باتهام كل من محمود م س" 29 سنة عامل ومقيم بشبرا الخيمة ثان القليوبية، و"أحمد م س" 23 سنة عامل ومقيم بشبرا الخيمة ثان القليوبية، لأنهما في يوم 12/ 8 / 2022 حازا وأحرزا جوهرا مخدرا الحشيش بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازا وأحرزا سلاح أبيض مطواة دون مسوغ قانوني.

وتابع أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمتين بالمواد: ۱، ۲، ۱/۷، 24 بند (1)، بند 6، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989.