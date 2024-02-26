تحقيقات النيابة تكشف ملابسات واقعة مصرع شاب طعنا بسكين في مشاجرة بكرداسة 

تباشر نيابة الجيزة، التحقيقات في واقعة مصرع شاب طعنا بسكين في مشاجرة بكرداسة شمال قطاع أكتوبر.

تحقيقات النيابة لكشف ملابسات واقعة مصرع شاب طعنا بسكين في مشاجرة بكرداسة

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان.

وكشفت المعاينة الأولية مقتل "حامد.ا." بطعنة نافذة بالصدر في مشاجرة بمحيط إحدى المدارس.

كما أمرت النيابة العامة بتشريح الجثة واعداد تقرير الصفة التشريحية، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، وكلفت بسرعه إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان حول الحادث، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم بارتكاب الجريمة.

و تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجاني والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة مع إيداع الجثة ثلاجة المستشفى.

العثور علي جثة موظف مشنوق بالجيزة

تواصل نيابة الجيزة، التحقيقات في حادث انتحار موظف شنقا في الحوامدية، بسبب خصم المدير أسبوع من مرتبه.

وافادت زوجة المجني عليه خلال التحقيقات:أنه كان يمر بظروف نفسية سيئة منذ فرض العقوبة عليه بالخصم من قبل مديره، وأثر ذلك على صحته النفسية وعلاقته مع أسرته، وأمرت النيابة بحفظ التحقيقات في القضية، والتصريح بدفن المتوفي.

وكشفت التحقيقات أن الموظف ارتكب خطأ في العمل، مما دفع المدير لفرض عليه عقوبة بالحصول على خصم لمدة أسبوع، هذا الخصم تسبب في إصابة الموظف بحالة نفسية سيئة، مما دفعه للانتحار.

وتلقت الأجهزة الامنية بلاغا بوجود شخص مشنوق داخل شقته بمنطقة الحوامدية، وعثر علي جثة الموظف المنتحر معلقة بحبل في سقف الشقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.