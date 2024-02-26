أحمد الغندور حكما لمباراة الأهلي وبلدية المحلة بدوري نايل

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة مباراة الأهلي وبلدية المحلة ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

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وأسندت لجنة الحكام المباراة للحكم أحمد الغندور ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب مساعد أول ، أحمد صلاح مساعد ثاني ، ونادر قمر الدولة حكم رابع ، فيما يتولى تقنية الفيديو محمد عادل ويساعده أحمد حسام طه.

ويلتقي الأهلي مع فريق بلدية المحلة، في السابعة مساء غدا الثلاثاء، باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الحولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة يانج افريكانز التنزاني يوم الجمعة القادم، باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري لبطولة أبطال أفريقيا.

ويذكر أن الأهلي يتواجد في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة جمعهم من خوض 6 لقاءات فقط.