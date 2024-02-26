المدير خصم له أسبوع من مرتبه.. كواليس انتحار موظف شنقا بالحوامدية

كشفت تحقيقات نيابة الجيزة في واقعة حادث انتحار موظف شنقا في الحوامدية، أن المجنى عليه تخلص من حياته بسبب خصم مديره فى العمل أسبوع من مرتبه.

وكشفت التحقيقات أن الموظف ارتكب خطأ في العمل، مما دفع المدير لفرض عليه عقوبة بالحصول على خصم لمدة أسبوع، هذا الخصم تسبب في إصابة الموظف بحالة نفسية سيئة، مما دفعه للانتحار.

وأفادت زوجته خلال التحقيقات: كان يمر بظروف نفسية سيئة منذ فرض العقوبة عليه بالخصم من قبل مديره، وأثر ذلك على صحته النفسية وعلاقته مع أسرته.

وأمرت النيابة بحفظ التحقيقات في القضية، والتصريح بدفن المتوفي.

ترجع تفاصيل الواقعة تلقت الشرطة بلاغا بوجود شخص مشنوق داخل شقته بمنطقة الحوامدية، وعثر على جثة الموظف المنتحر معلقة بحبل في سقف الشقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.