غدا.. محامي المتهمين بسرقة الفنانة ميرهان حسين أمام المحكمة

تستمع محكمة جنح المقطم، غدًا الثلاثاء، مرافعة محامي المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية وبعض الساعات من الفنانة ميرهان حسين.

تعود تفاصيل القضية عندما حرر والد الفنانة ميرهان حسين بلاغا بقسم شرطة المقطم؛ قال فيه بانه اكتشف سرقة مشغولات ذهبية خاصة بابنته ميرهان حسين من داخل شقتها تحت التشطيب بأحد العقارات بمنطقة المقطم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وتم إخطار اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة الذى كلف بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن الشقة ملك للفنانة ميرهان حسين، ويعمل بهما عمال سيراميك، حيث تجرى بها بعض الأعمال الخاصة بالتشطيبات، وأن والدها اكتشف سرقة مشغولات ذهبية منها.

واتهمت الفنانة ميرهان حسين عمال السيراميك المتواجدين في شقتها بسرقة مشغولات ذهبية منها، وجاءت المسروقات عبارة عن:" 4 ساعات مختلفة، و8 خواتم ذهبية وحلق وكوليه وسلسلة ذهبية و2 غويشة، وسرقة بعض الأحذية من الشقة".

وأكدت تحريات المباحث بان المتهمين العاملين داخل الشقة وراء ارتكاب الواقعة وأنهم مقيمون في الغربية، وكانوا يعملون داخل الشقة في إجراء بعض أعمال التشطيبات، حيث ألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب إعداد الأكمنة اللازمة لهم.

أقوال والد الفنانة ميرهان حسين فى واقعة سرقة شقتها

وشرح والد ميرهان حسين خلال التحقيقات ماحدث تحديدا أنه مقيم في قطعة ٧١٧٥ منطقة س بالمقطم ويمتلك شقة في الدور الثاني وكان قد تواصل مع مقاول وأرسل له ثلاثة عمال لتركيب سيراميك في الشقة، وأن الشقة خاصة بابنته ميرهان حسين وابنه يقطن في الدور الأرضي وكانوا سيقومون بتركيب سيراميك لها.

وتابع والد ميرهان حسين خلال التحقيقات، كان مفروض يركبوا سيراميك بدل السيراميك اللي راكب والكلام ده كان يوم ٢٠٢٤/٢/٧ وابتدوا شغل وكنت مخليهم يباتوا علشان يبقوا في الشغل وكنت سايب مفتاح الباب مع البواب علشان يفتحلهم هما الثلاثة لو خرجوا ويوم ٢٠٢٤/٢/١٥ سافرت دبي ولما رجعت يوم 17 فبراير۱۱،۳۰ مساءً وروحت بيتي لقيت ابني اللي ساكن في الدور الأرضي بيقولي إن في جزمة اتسرقت من عنده.

وأضاف والد ميرهان حسين، وابني قالي إن مفيش حد دخل أو خرج من الشقة غير التلات عمال اللي اسمهم أحمد أيمن سليم ومحمد منجي محمد وجمال أشرف ابواليزيد وساعتها طلعت الشقة اللي في الدور الثاني علشان اتأكد الحاجة اللي في الشقة اللي هما كانوا بيبانوا فيها لحد ما خلصوا تركيب سيراميك شقة ابني في الدور الأرضي وتركيب سيراميك الشقة دي نفسها ولما دخلت لقيت بنتي بتقولي أن في 4 ساعات و ۸ خواتم و حلق و ٢ كولية وسلسلة فيها جنية دهب و ۲ غویشه دهب وحقيبة جواها متعلقات شخصية وأحذية والثلاث عمال كانوا خلصوا شغل وسافروا وبعدها وكلمتهم هما الثلاثة قولتلهم تعالولي ولما جم بلغت الشرطة.

وكشف محضر الشرطة الخاص بسرقة شقة ميرهان حسين، « بشأن ما تبلغ لقسم المقطم من المدعو حسين محمد حسین بسيونی ۷۰سته مهندس مدنی حر ومقيم قطعه رقم ٧١٧٥، المقطم باكتشافه سرقة بعض المشغولات الأخرى العامة بابنته من داخل مسكنها تحت التشطيب بالطابق الثقي بذات العقار سكنه تم استصدار إذن النيابة العامة بضبط وإحضار كل من المتهم احمد ايمن سليم عبدالواحد والمقيم كفر الشيخ سليم مركز طنطا الغربية والمتهم محمد منجی محمد احمد والمقيم كفر الشيخ سليم مركز طنطا الغربية.