حبس عاطل قتل سيدة مسنة خنقًا لسرقتها بمدينة بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات،المتهم بقتل سيدة مسنة خنقًا بغرض سرقتها داخل شقة بمدينة بدر.

حبس عاطل بقتل سيدة مسنة خنقًا بغرض سرقتها ببدر

وتلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من "سيدة وزوجها" بأنهما حال ترددهما على والدة الأولى بالشقة سكنها بدائرة القسم فوجئا بأنها ملقاة على الأرض ومتوفاة ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة "عاطل- له معلومات جنائية- مقيم بدائرة القسم".

بمواجهته اعترف بأنه نظرًا لسابقة عمله فى إحدى محال السوبر ماركت بالقرب من محل سكن المجنى عليها وسابقة تردده عليها لتوصيل الطلبات لها، تبين له إقامتها بمفردها فاختمر فى ذهنه فكرة قتل المجنى عليها وسرقة مسكنها.

وفى نفس السياق ؛ توجه إلى مسكن المجنى عليها وقام بالتعدى عليها وخنقها حتى أودى بحياتها وقام بسرقة "مبلغ مالى، مشغولات ذهبية، هواتفها المحمولة"، تم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس لصوص الدراجات الهوائية بالدقهلية

كما أمرت جهات التحقيق بالدقهلية ، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب المغافلة بالدقهلية.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية ، من ضبط تشكيل عصابي مكون من عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية -مقيمان بدائرة قسم أول شرطة المنصورة تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب المغافلة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 10 وقائع سرقة، وأرشدا عن الدراجات المستولى عليها 10 دراجات نارية.