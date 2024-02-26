الثلاثاء 27 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

معلومات لترشيد الكهرباء في المكاتب والشركات.. عشان توفر في فاتورتك

بوابة الوفد الإلكترونية

نشرت الشركة القابضة للكهرباء على صفحتها على الفيس بوك، خطوات ومعلومات لترشيد الكهرباء في المكاتب والشركات قائلة: “عشان توفر في فاتورتك، وتحافظ على الأجهزة والأدوات وأرباحك تزيد عن العام اللي فات”.

خامسا: السخانات الكهربائية :
١- ضبط ثرموستات السخان الكهربائي عند درجة حرارة تتراوح ما بين ٤٠-٦٠ درجة مئوية والابتعاد عن ضبط السخان عند درجات الحرارة المرتفعة، حيث يتسبب ذلك في إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضي ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء.

٢- تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه كل ٣ أو ٦ أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة، ما يخفض كفاءة السخان وبالتالي يؤدي ذلك لاستهلاك كهرباء بكمية أكثر.

٣- الصيانة الدورية لمواسير المياه حيث أن أى تسريب يزيد من فقد الطاقة الكهربائية.

٤- عند شراء سخان جديد، يجب مراعاة عدة أشياء أهمها أن يكون السخان عالي الكفاءة، وموفر لاستخدام الكهرباء، ويمكن معرفة ذلك من خلال  "بطاقة كفاءة الطاقة" الموجودة على الهيكل.
 

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