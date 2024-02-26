معلومات لترشيد الكهرباء في المكاتب والشركات.. عشان توفر في فاتورتك

نشرت الشركة القابضة للكهرباء على صفحتها على الفيس بوك، خطوات ومعلومات لترشيد الكهرباء في المكاتب والشركات قائلة: “عشان توفر في فاتورتك، وتحافظ على الأجهزة والأدوات وأرباحك تزيد عن العام اللي فات”.

خامسا: السخانات الكهربائية :

١- ضبط ثرموستات السخان الكهربائي عند درجة حرارة تتراوح ما بين ٤٠-٦٠ درجة مئوية والابتعاد عن ضبط السخان عند درجات الحرارة المرتفعة، حيث يتسبب ذلك في إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضي ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء.

٢- تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه كل ٣ أو ٦ أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة، ما يخفض كفاءة السخان وبالتالي يؤدي ذلك لاستهلاك كهرباء بكمية أكثر.

٣- الصيانة الدورية لمواسير المياه حيث أن أى تسريب يزيد من فقد الطاقة الكهربائية.

٤- عند شراء سخان جديد، يجب مراعاة عدة أشياء أهمها أن يكون السخان عالي الكفاءة، وموفر لاستخدام الكهرباء، ويمكن معرفة ذلك من خلال "بطاقة كفاءة الطاقة" الموجودة على الهيكل.

