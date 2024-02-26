نقل مدير مستشفى سرس العام لضعف الإشراف وإحالة 23 من المتغيبين للتحقيق

كما قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إحالة 23 من المتغيبين بمستشفى سرس الليان للتحقيق لغيابهم بدون إذن وتقصيرهم في مهام واجبهم الوظيفى، هذا وتفقد المحافظ غرف الحقن الآمن ، و cpr، والحالات العاجلة ،والاستقبال ، والعناية المركزة ، وعناية القلب ، لمتابعة الحالات المرضية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لهم، وخلال تفقده وجه محافظ المنوفية بتوزبع بونات مواد غذائية مجانية على عمال المستشفى دعماً لهم.

كما تم نقل مدير مستشفى سرس الليان العام لضعف الإشراف وسوء تنظيم العمل ، جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى كون القطاع الصحي أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة

وأجرى محافظ المنوفية حواراً مع عدد من المرضى اطمئن خلاله على مستوى نوعية الخدمات المقدمة لهم منذ دخولهم الاستقبال للوقوف على مدى التعامل الفوري ومتابعة الأطقم الطبية لهم لضمان تقديم خدمات طبية أفضل ، فضلاً عن الاطلاع على دفاتر سجلات الحضور والانصراف ومتابعة عدد حالات المرضى ونسب التردد.

هذا واختتم محافظ المنوفية جولته الموسعة بتفقد أعمال توسعات مدرسة سرس الليان التجريبية الرسمية للغات " جناح جديد " عبارة عن أرضي و 4 طوابق علوية بمساحة إجمالية 4915م2 وبتكلفة تزيد عن 11 مليون جنيه تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية ، لتضم 56 فصل دراسي بعد التوسعات لخدمة المنظومة التعليمية والحد من الكثافات الطلابية ، ومن المقرر دخولها الخدمة مع بداية العام الدراسي القادم ، يأتي هذا في إطار جهود خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس بنطاق المراكز والمدن والقرى للارتقاء بالمنظومة التعليمية .