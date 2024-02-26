إعانات عاجلة لأسر ضحايا غرق معدية منشأة القناطر

خبراء: تأخر صدور قانون المحليات يفاقم الأوضاع

أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وخبير الإدارة المحلية، أن تأخر صدور قانون الإدارة المحلية أحد أسباب تكرار مثل حوادث المعديات ولابد من صدور القانون حتى نكون أمام مسئولية مجتمعية مشتركة ورقابة شعبية من خلال المجالس الشعبية المحلية.

وأشار «الفيومى» فى تصريح خاص لـ«الوفد» إلى أن حادث غرق عبارة قرية نكلا بالقناطر الخيرية دليل على انعدام صلاحية هذه المراكب، ويجب الالتزام بالشروط المقررة من قبل الجهات المختصة حفاظاً على أرواح المواطنين.

وقال «الفيومى» إن مسئولية هذه الحوادث المتكررة مسئولية مشتركة تقع على عاتق الإدارة المحلية ووزارة الرى والموارد المائية، نظراً لغياب الرقابة والمتابعة المستمرة على عمل هذه المراكب.

وطالب بضرورة التقيد بإجراءات السلامة المهنية والمواصفات الخاصة بالحمولة والتراخيص، كما يجب أن تجرى أعمال الصيانة بشكل دورى، بالإضافة إلى المعاينة المستمرة لحالة المراكب التى تعمل فى النيل لتفادى تكرار هذه الحوادث الأليمة.

وكشفت كارثة غرق مركب منشأة القناطر التى راح ضحيتها 10 عمال بشركة مقاولات شهيرة، أثناء توجههم لعملهم، تفاصيل جديدة تحدثت عن ان الحمولة الزائدة كانت وراء الحادث.

وأظهرت التحريات أن المركب الغارق كان يقل ١٤ عاملاً، لقى ٨ منهم مصرعهم، فيما استخرج الأهالى وقوات الإنقاذ النهرى ٦ آخرين على قيد الحياة.

وشدد الدكتور سامح عطية، خبير النقل النهرى على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية على المعديات النهرية للتأكد من سريان تراخيصها والالتزام بالشروط الفنية والسلامة والحمولة المقررة، بالتنسيق فيما بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولى الملاحة ورؤساء الوحدات القروية بالمراكز والمدن.

كما أكد أهمية مراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق محافظاتهم، وتوافر كل الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة والالتزام بتحميل الأعداد المقررة، وإيقاف المخالف منها، للحفاظ على أمن وسلامة واروح ركابها والسلامة النهرية.

وطالب حسن شحاتة وزير العمل، إدارة العمالة غير المنتظمة بالوزارة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف إعانات عاجلة لضحايا حادث معدية منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، وعددهم ١٠ وفيات و٥ مصابين.

تقرر صرف ٢٠٠ ألف جنيه لكل متوفى، ٢٠ ألف جنيه لكل مصاب، من بند الحوادث الذى قرر الوزير استحداثه مؤخراً على منظومة تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة.

وحصلت الوزارة على كشف بأسماء الضحايا من شركة المقاولات، وتبين أنهم من محافظات كفر الشيخ، الجيزة، والفيوم، وعددهم ١٥ عاملاً، لقى ١٠ منهم مصرعهم، وأصيب ٥ آخرون.

وأعلنت وزارة العمل أسماء العمال الذين لقوا مصرعهم بالحادث: وهم إيهاب محمد عبدالنبى، عبدالرحمن ياسر فتحى، وسامى فؤاد عابدين، وسيف إبراهيم هنداوى، ومحمود إبراهيم محمود، وحمدى أسامه حمدى، وأحمد عز الدين يحيى، ومحمود محمد السيد، وأيمن عيد السيد سلامة، وأيمن أحمد أحمد محمود.

أما المصابون منهم أسامة رشدى محمد، إبراهيم سمير عبدالمنعم، أحمد إسماعيل عبدالحميد، محمد محمود عبدالتواب، ومحمود عبدالغنى محمود.

وتوجه وزير العمل إلى أسر الضحايا بخالص العزاء، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغاً من الأهالى بقرية نكلا فى منشأة القناطر بالجيزة، بغرق مركب فى نهر النيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، والاستعانة برجال الإنقاذ النهرى، وتبين أنه أثناء استقلال عدد من العمال مركباً صغيراً لعبور نهر النيل، تعرض المركب للغرق.

