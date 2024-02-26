الإثنين 26 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

إنطلاق حملة دعم غزة رقم 3 من ملتقى شباب الخير للمصريين بالخارج

حملة ملتقى شباب الخير
حملة ملتقى شباب الخير لدعم غزة

انطلق قطار "ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج،  الى محطة خير جديدة ضمن تجهيزات شهر رمضان المُعظم حيث كانت اولى رحلاته بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني، حيث قاموا بتجهيز الشحنة الثالثة لدعم اهلنا بغزة استجابه لدعوة  الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكاتف منظمات المجتمع المدني لدعم اهلنا فى غزه وكانت الشحنه عباره عن 500 كرتونه غذائيه باجمالى 1500 كرتونه مجموع الثلاث شحنات.


وقال هاني كمال رئيس مجلس امناء مؤسسه ملتقى شباب الخير، ومنسق عام ملتقى المصريين بالكويت، إن المؤسسه لديها برنامج  عمل خلال شهر رمضان بدء بالفعل بشحنه غزه رقم ثلاثه.

 

وتابع كمال: “ ثم عمل تركيب 20 وصلة مياه بمحافظة بنى سويف لنتخطى ال 200 وصله مياه بمحافظتي الفيوم وبني سويف ومن ثم مستهدف توزيع 1000 كرتونه غذائيه على محافظات القاهره، حى الاسمرات- القليوبيه -الجيزه-الفيوم-بني سويف، وما يستجد” . 

 

واختتم منسق الملتقى: “ آملين وداعين الله ان يحفظ بلادنا من كل سوء وان نكون خير عون لدعم اهالينا بالداخل” .

 

 

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