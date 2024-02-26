رحاب الأحمري: توكيل محامي خاص أمر ضروري خاصةً في القضايا الكبيرة

أكدت رحاب عبد الله الأحمري أنه يجب دائما الاستعانة بمحامِ خاصةً في القضايا الكبيرة لتقديم المشاورات القانونية وحضور الجلسات نيابة عنك وعمل كل ما يلزم لإنجاح قضيتك أو دفع الضرر الواقع عليك بطريقة قانونية في المملكة العربية السعودية.



وحول ما يتضمنه توكيل المحامي، ذكرت الأستاذة رحاب الأحمري أن هناك العديد من أنواع الوكالة القانونية، فمثلاً يوجد توكيل قضايا وهو ينوب عنك المحامِ في القضايا وأمام المحاكم فقط، وهناك أيضًا توكيل خاص بأمر ما مثل بيع سيارة أو إنهاء أحد الأمور في المصالح الحكومية نيابة عنك، ويوجد أيضًا توكيل عام وهو يمثلك فيه المحامي في كل شيء حتى عمليات البيع والشراء ..وهكذا.

كما أضافت، الأحمري أن أحد الأمور التي يتسائل عنها البعض هي مدة التقاضي، وقد أكدت أن هذا الأمر نسبي يعتمد على موضوع القضية نفسها.

لعل مما هو جدير بالذكر أن رحاب الأحمري هي محامية سعودية تخصصت في مجال الأنظمة والعديد من مجالات القانون الأخرى، ذلك إضافة إلى كونها شريك مؤسس لشركة إتقان المميزة للمحاماة والاستشارات القانونية، وكذلك محامية مرخصة لدى وزارة العدل وخبيرة معتمدة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية.