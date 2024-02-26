زيلينسكي يستعطف الغرب لطلب المساعدات

كرر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، في مقابلة تلفزيونية إعلانه الحاجة إلى المساعدة العسكرية من الولايات المتحدة، والتي يتم حظرها من قبل الحزب الجمهوري، مخبرا كيف طلب من الرئيس جو بايدن، التأثير على معارضي الدعم من أجل عقد صفقة.

وأعرب زيلينسكي عن أمله بأنه بالرغم من الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة، فإنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن تخصيص الأموال.

وأوضح زيلينسكي: "لقد قلت للرئيس بايدن: من فضلك، أطلب منك مساعدتي ومساعدة الشعب الأوكراني، يرجى عقد اجتماع واحد للديمقراطيين والجمهوريين معا، وأرجو أن نتمكن من عقد الصفقة".

وأكد زيلينسكي أنه إذا لم تتلق أوكرانيا تمويلا من الولايات المتحدة، فسيتعين عليها التركيز فقط على الدفاع.

قال مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي جيك سوليفان، في وقت سابق، إن غالبية أعضاء الكونغرس الأمريكيين مستعدون للموافقة على مشروع قانون بشأن تمويل أوكرانيا، إذا اقترحه رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وقبل ذلك، قال سوليفان خلال مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة ليس لديها مخزون من المال لأوكرانيا.

وأضاف أن الكونغرس هو المسؤول عن تخلي القوات الأوكرانية عن أفدييفكا، مما يؤخر قرار تخصيص المساعدات لكييف.