وكيل تعليم قنا يشهد ختام معرض حماية نهر النيل وورشة تدوير المخلفات

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مساء اليوم الأثنين، ختام أنشطة معرض حماية نهر النيل وورشة عمل اعادة تدوير المخلفات، ضمن مشروع(FLOATING FROWARd) الذى نظمته مديرية التربية والتعليم بقنا ادارة التربية البيئية والسكانية بالتعاون مع معهد جوته ومؤسسة فيرى نايل، وبمشاركة طلاب الجامعة وشباب الخريجين، حيث ضم المعرض حصاد ونتاج ما تم تنفيذه بورشة العمل التى عقدت على مدار 4 أيام فى الفترة من 23 الى 26 فبراير الجاري بنادى قنا الرياضى.

جاء ذلك في حضور ايرينى سمير مدير ادارة التربية البيئية والسكانية والدكتور مهاب العزازى مدير المشروع بمعهد جوته وممثلى مؤسسة فرى نايل واشرف سعد رئيس مجلس ادارة نادي قنا الرياضى، وعدد من مسئولي البيئة والسكان بالادارات التعليمية والمشاركين فى المعرض من المعلمين وطلاب الجامعات والخريجين.

أكد وكيل الوزارة على أن تنظيم هذا المعرض يعكس مدى التعاون والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة لتفعيل دور المسئولية المجتمعية الهادفة على الوجه الأكمل، ولتنمية وتعزيز الوعي البيئي فى كافة المجالات التعليمية والمجتمعية، ولهذا فقد تم تقديم مختلف أوجه الدعم لإنجاح فعاليات ورش العمل، لتحقيق رسالتها السامية الهادفة لتكثيف جهود التوعية التعليمية والمجتمعية وزيادة الوعى بأهمية جمع المخلفات البلاستيكية من نهر النيل ، ووضع الحلول الإيجابية لإعادة تدويرها إلى منتجات صالحة للاستخدام بصورة صحية آمنة فى عمل تشاركى نموذجى راق وحضارى.

ومن جانبه أكد الدكتور مهاب مسئول المشروع بمعهد جوته أن المشروع يستهدف تعزيز الوعي المجتمعي فى مجال البيئة بشكل عام عن طريق تدريب المعلمين والمعلمات من وزارة التربية والتعليم وشباب الجامعات وشباب الخريجين وتعزيز وعيهم عن نظام البيئة وكيفية حماية نهر النيل من خلال اقامة ورش العمل لأعادة التدوير واعادة الاستخدام ونشر هذه الثقافة داخل المدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني من خلالهم.

مضيفا ان هذا المشروع لم يكن التعاون الوحيد مع وزارة التربية والتعليم بينما تم تنفيذ عدة مشروعات اخرى منها مشروع (مدرسة صديقة للبيئة) ومشروع (اكتشف التاريخ ) وغيرها من المشروعات الهادفة، وفى الختام قدم اطفال روضة عمر بن الخطاب بالحمر والجعافرة عرض مسرحي عن كيفية الحفاظ على البيئة.

كما كرم وكيل الوزارة المعلمين والمعلمات وطلبة وطالبات الجامعة المشاركين فى المعرض .