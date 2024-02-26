سكرتير عام البحيرة يناقش استخدام الانترلوك بديلاً للطبقة الاسفلتية

عقد اللواء محمد شوقي بدر - سكرتير عام محافظة البحيرة، إجتماعا لمناقشة إستخدام الانترلوك بديلاً عن الطبقة الأسفلتية، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمدن ومراكز المحافظة، والمهندس سيد مرعى - المدير التنفيذي لمشروع الرصف، والمهندسة كريمة عاشور - مدير مديرية الطرق، وفتحى عمارة - مدير عام الشئون المالية، والإدارية، ومحمد أبو زيد - مدير عام الشئون القانونية، ومراقب عام الحسابات، و مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة، مدير ادارة التعاقدات بالمحافظة .

حيث تم خلال الإجتماع مناقشة رصف الشوارع التي يتراوح عرضها ٦ متر فأقل ولا تتعرض لأحمال مرورية عالية بالإنترلوك بديلا عن الطبقة الاسفلتية .

ووجه السكرتير العام للمحافظة بضرورة إعداد دراسة كاملة عن طريق إستشارى مديرية الطرق لدراسة الجدوى و مدى الإلتزام بالنواحي الفنية في حالة إستخدام الانترلوك بديلاً عن الأسفلت ، مع تقديم تقرير مفصل بذلك شاملاً دراسة فنية و مالية .