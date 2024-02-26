الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

سكرتير عام البحيرة يناقش استخدام الانترلوك بديلاً للطبقة الاسفلتية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد اللواء محمد شوقي بدر - سكرتير عام محافظة البحيرة، إجتماعا لمناقشة إستخدام الانترلوك بديلاً عن الطبقة الأسفلتية، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمدن  ومراكز المحافظة، والمهندس سيد مرعى - المدير التنفيذي لمشروع الرصف، والمهندسة كريمة عاشور - مدير مديرية الطرق، وفتحى عمارة - مدير عام الشئون المالية، والإدارية، ومحمد أبو زيد - مدير عام الشئون القانونية، ومراقب عام الحسابات، و مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة، مدير ادارة التعاقدات بالمحافظة .

حيث  تم خلال الإجتماع مناقشة رصف الشوارع التي يتراوح عرضها ٦ متر فأقل ولا تتعرض لأحمال مرورية عالية بالإنترلوك بديلا عن الطبقة الاسفلتية .

ووجه السكرتير العام للمحافظة بضرورة إعداد دراسة كاملة عن طريق إستشارى مديرية الطرق لدراسة الجدوى و مدى الإلتزام بالنواحي الفنية في حالة إستخدام الانترلوك بديلاً عن الأسفلت  ، مع تقديم تقرير مفصل بذلك شاملاً دراسة فنية و مالية .

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