نوال الكويتية تغنى لـ غادة عبد الرازق

تقدم المطربة نوال الكويتية، تتر مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، المقرر عرضه حصرياً على قناة CBCخلال شهر رمضان 2024، منصة Watch it الرقمية.

وطرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي للمسلسل وتضمن البرومو حالة من الإثارة والتشويق، حيث تقدم غادة عبد الرازق شخصية تدعى "عايدة" وتعمل في بيزنس سم العقارب.

مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب، حول شخصية عائشة وهي غادة عبدالرازق وتعمل في تجارة العقارب، وتقوم باستخلاص سمها وبيعها، وتتعرض لحادث قتل في عائلتها تقلب الأحداث رأسًا على عقب ويجعلها في حالة انتقام وصراع طويلة

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.