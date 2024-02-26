وزير التعليم يفتتح مدرستين رسميتين دوليتين بالدقهلية

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الإثنين عدد (2) مدرسة رسمية دولية "IPS” ومدرسة مصر المتكاملة للغات "EILS" المدرسة الدولية الرسمية بالمنصورة IPS-Mansoura بتكلفة إجمالية 68 مليون جنيه تقريباً بمدينة المنصوره وطلخا والمنصورة الجديده .

جاء ذلك بحضور اللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، و خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية ، والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار ، والدكتور محمود حجاج مدير الادارة العامة للدعم والتواصل ، والأستاذ ناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والمهندس هشام عطيه رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، وبعض أعضاء مجلس الشيوخ عن الدائرة ، والدكتور محمد ربيع نصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

حيث افتتح " المحافظ" و " الوزير " مدرسة المنصوره الرسمية الدولية بمدينة المنصورة IPS-Mansoura، وتفقدا المدرسة التي تضم مرحلتين رياض أطفال والمرحلة الابتدائية حتى الصف الخامس الابتدائي، وتدرس المدرسه المناهج البريطانية بالإضافة إلى مواد الهوية الوطنية والقومية ، وتضم عدد 56 فصل تعليمي بمعدل أربعة فصول وينمو حتى نهاية المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى المعامل وغرف الأنشطة ، وتبلغ مساحتها 5,685 متر مربع وبلغت تكلفتها الإجمالية 21 مليون جنيه .

كما افتتح " مختار " و " حجازي " مدرسة مصر المتكاملة للغات بدميرة مركز طلخا والتي تضم عدد 22 فصل تعليمي وتتمثل الفصول التي تم تشغيلها في فصلين Fs1 ، وتبلغ مساحتها 3,500 متر مربع ، وبلغت تكلفتها الإجمالية 12 مليون جنيه ، ووجه وزير التربيه والتعليم بتجهيز قاعات المدرسة بسمارت بورد (الشاشات المجهزة)، ومعامل الكمبيوتر، ومعامل فونتكس (الصوتيات)، وتجهيز وتنجيل الملاعب لممارسة الطلاب الأنشطة الرياضية.

وأيضا افتتح " المحافظ " و " الوزير " مدرسة المنصورة الرسمية الدولية بالمنصورة الجديدة والتي تضم عدد 28 فصل تعليمي وتبلغ مساحتها 13,225 متر مربع ، وبلغت تكلفتها الإجمالية 35 مليون جنيه .

وأكد " المحافظ " علي أن ما نشاهده يومياً من افتتاح للمدارس وفي المقدمة المدارس الدولية واللغات هو نقله حضارية غير مسبوقة في مجال تطوير المناهج التعليمية للنهوض بالتعليم في ظل بناء فخامة الرئيس السيسي للجمهورية الجديدة ، مشيراً إلي أن نهضة الأمم لا تتحقق إلا بالتعليم .

وثمن " مختار " جهود الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم المبذوله من أجل تطوير المناهج التعليمية للنهوض بالعملية التعليمية في مصر ، مشيراً إلي أن الوزير منذ توليه مهام عمله حرص كل الحرص علي دعم المعلمين وحل كافة مشاكلهم وسد العجز بالمدارس وتدريبهم علي احدث الوسائل التكنولوجية الحديثه لأنهم العمود الفقري للعملية التعليمية فبدون المعلم وبدون تأهيله وتدريبه لن تكون هناك عملية تعليمية ناجحه .

ومن جانبه وأوضح الدكتور " رضا حجازي " أن مدارس مصر المتكاملة لغات تعد مدارس حكومية ذكية تواكب التطورات العالمية للثورة الصناعية الرابعة، وتهدف إلى خلق جيل متميز وقادر على مواكبة التغيرات العالمية، وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030، وتقوم بتطبيق القيم والمهارات الحياتية عمليا، وتقليل الوقت النسبي لاختبارات نصف ونهاية العام، بالإضافة إلى التركيز على تنمية مهارات البحث و العمل الجماعي.

وأكد " وزير التربية والتعليم " علي أن هذه المدارس تتميز بتطبيق نظام اليوم الكامل للطلاب، كما تتميز بتطبيق وتنفيذ المناهج وفقا للمعايير الدولية، والتعليم القائم على الإبداع، ويعتمد نظام الدراسة بها على تخصيص 80 % للأنشطة و 20 % للاختبارات، بالإضافة إلى التركيز على تعليم الأقران وبناء شخصية الطالب، فضلا عن أن مصروفاتها الدراسية تتناسب مع الأسر متوسطة الدخل.

وتابع الدكتور " رضا حجازي " أن المدارس الرسمية الدولية تقدم أيضا نموذجًا تعليميًا دوليًا يعتمد على مناهج مصممة بأحدث الاتجاهات فى العالم، مشيرا إلى أنها حققت نجاحات كبيرة فى ظل الإقبال الشديد عليا ، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في أعدادها خلال الفترة المقبلة.

كما أوضح " وزير التربية والتعليم" أن المدارس الرسمية الدولية تأتي في إطار المساعي التي تبذلها الوزارة لتقديم خدمة تعليمية دولية بمصروفات أقل، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع فى أعداد هذه المدارس خلال المرحلة المقبلة، والعمل على توفير كافة الإمكانات اللازمة لهذه النوعية من التعليم، وإعداد الفصول بالشكل المناسب، بالإضافة إلى التركيز على كفاءة المعلمين واتباعهم الطرق الحديثة للتدريس.