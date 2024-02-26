محافظ الغربية: الزيادة السكانية تلتهم التنمية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة وبحضور والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة. وذلك في إطار حرصه على حضور اجتماعات المجلس وعرض ومناقشة سبل التعاون المشترك بين الجامعة والمحافظة في خدمة المجتمع.

وفي مستهل كلمته رحب المحافظ بأعضاء المجلس من عمداء الكليات وهنئهم بقرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا أن يعيده الله على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات ، كما أعلن المحافظ ان مركز ومدينة زفتى قد تم اختياره للانضمام لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC)، ضمن 64 مدينة من 35 دولة مختلفة في العالم؛ كأحد مكتسبات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك تقديرا للجهود المتميزة في جعل التعلم مدى الحياة حقيقة واقعة للجميع ونتاج للأنشطة التي تمت في مركز زفتى من تنمية بشرية وتمكين اقتصادي واجتماعي ومشروعات بنية تحتية للمرافق ،منشأت تعليمية وصحية وشبابية .

كما قدم محافظ الغربية الشكر للجامعة على القوافل الطبية التي تنظمها في قرى مركز زفتى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مضيفاً أن المرحلة الثانية ستتطلب إرسال عدد أكبر من القوافل لأربع مراكز وهي المحلة ، كفر الزيات ،قطور ،بسيون،إلى جانب ضرورة تنوع القوافل بين طبية، اجتماعية ،تنمية بشرية وتمكين اقتصادي.

واستكمل المحافظ كلمته بالتطرق لقضية الزيادة السكانية والمشروع القومي لتنمية الأسرة والذي أطلقه رئيس الجمهورية إيماناً منه بخطورة الزيادة السكانية والتي تلتهم ثمار مشروعات التنمية التي تنفذها الدولة وما يترتب عليها من بطالة وانتشار الأمية.

وأضاف رحمي قائلا إنه وعلى الرغم من انخفاض مؤشرات الزيادة السكانية بالمحافظة إلا أننا مازلنا في حاجة إلى المزيد من حملات توعية مكثفة تتطلب تضافر الجهود بين الجامعة والمحافظة للاستفادة من أساتذة الجامعة في وضع مادة تدريبية لمخاطبة كافة فئات المجتمع لتحقيق التنمية الشاملة للأسرة ، كما أن للجامعة دور محوري في استهداف شريحة كبيرة من المجتمع ممثلة في طلاب الجامعة والتي تعد من أكثر الشرائح تجاوباً مع جهود المحافظة في التوعية ونقلها للمجتمع المحيط بهم.

وأضاف رحمي أن محافظة الغربية كانت من أولى المحافظات التي قامت بإصدار 6 لجان لخدمة المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية ، كما تقوم المحافظة بإعداد وتدريب سفراء المشروع القومي لتنمية الاسرة من مختلف الفئات ليكونوا خير سفراء للتوعية بأهداف المشروع القومي في محافظة الغربية، وعقد ورش عمل لكافة الفئات من (المتطوعين والرائدات بمختلف أنواعهم، أطباء النساء والتوليد على مستوى المحافظة من مختلف الجهات، الجمعيات الأهلية، ممثلين عن المديريات والمؤسسات الحكومية، القطاع الخاص والأحزاب النقابات).