تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن المنوفية ، من ضبط قاتل زوجته بقرية كفر داوود التابعة لمركز السادات ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

علقة موت تنهي حياة ربة منزل علي يد زوجها بالمنوفية

وكانت بداية الواقعة ؛ عندما تلقى مركز شرطة السادات بلاغًا من المدعو مجدى عبدالغني محمد ٣٤ سنة، عامل خرسانة مقيم كفر داود بالعثور على جثمان جارته المدعوة سعاد عبدالوهاب زكى 47 سنة، ربة منزل ومقيمة كفر داود السادات وبها إصابات وآثار تعذيب بأجزاء متفرقة من جسدها.

وبسؤال شقيقها المدعو محمد عبدالوهاب زكى 48 سنة، سائق ميكروباص ومقيم مدينة السادات اتهم زوجها المدعو محمد فتح الله عبدالحميد غزال 48 سنة، عاطل ومقيم كفر داود السادات وعليه، فقد أكدت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة هو زوجها محمد فتح الله غزال.

وبتشكيل فريق بحث برئاسة رئيس المباحث، وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم والذى بمناقشته اعترف بارتكابه الواقعة بقيامه بتوثيق المجنى عليها وتعليقها بسقف حجرة نوم المنزل والتعدي عليها بالضرب محدثا إصابات بالغة بها ووفاتها فى الحال.

وكانت سيدة فى العقد الرابع من عمرها مصرعها على يد زوجها فى قرية كفر داود التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية.

وتلقى مدير أمن المنوفية إخطار من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بمصرع سيدة تدعى سعاد.ذ.ي، على يد زوجها ويدعى محمد.ف.غ، وكلاهما من كفر داود، تم انتقال قوة أمنية لمعاينة موقع الحادث، وتم نقل جثمان السيدة إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

ضبط عاطل وربة منزل بحوزتهما 8 آلاف قرص مخدر في بولاق أبو العلا

كما تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط عاطل وربة منزل «لهما معلومات جنائية»، وبحوزتهما من 8 الأف قرص مخدرة ومبلغ مالي، بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا.

عقب تقنين الاجراءات القانونية من ضبطهما، بمواجهتهما اعترفا بحوزتهما الأقراص المخدرة بقص الإتجار وتم اتخاذ الأجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم المواد المخدرة.