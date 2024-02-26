محافظ القليوبية يؤكد علي أعمال التوسعات في إنشاء المدارس

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أن أعمال التوسعات في انشاء المدارس بهدف تخفيض الكثافة العددية داخل الفصول الدراسية، والسماح بزيادة قبول المتقدمين ، مضيفا بقوله أن المحافظة تسعى جاهدة لخفض الكثافة العددية بالفصول الدراسية بجميع المراحل التعليمية على مستوى المحافظة بالكامل، وأوضح أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير كافة الخدمات للمواطنين فى مختلف القطاعات الخدمية.

مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم وتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب باعتباره قاطرة التنمية المستدامة والبناء والسبب الرئيسي لتقدم وبناء المجتمع .



جاء ذلك بحضور المحاسب محمد مرعي رئيس مجلس مدينة بنها واللواء أحمد جميل رئيس مجلس مدينة طوخ والمهندس مصطفى عبد الفراج مدير عام الأبنية التعليمية بالقليوبية ومديري إدارات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية .

كما تابع إنشاء توسعات بمدرسو الشهيد سمير فتيح الابتدائية (إحلال جزئي) بقرية طحلة بمركز بنها والتي تقع على مساحة ٣٠٩٦ م2، ويتكون المبنى القديم من عدد ١٨ فصل وتم توسعة المدرسة بعدد ٢٠ فصل، ليصبح إجمالي الفصول ٣٨ فصلا مكونا من ٨ فصول رياض أطفال و٣٠ فصل ابتدائي وبلغت التكلفة الإجمالية لتوسعة المدرسة ١٥ مليون جنيه تقريبا، وستؤدي التوسعات إلى تخفيض الكثافة من ٥٤ طالب إلى ٣٤ طالب في كل فصل، ومن المنتظر الانتهاء من الإنشاءات خلال أكتوبر المقبل .