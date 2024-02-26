المقاومة الفلسطينية تدك معاقل الاحتلال بغزة

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الاثنين، أنها دكت تجمعاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة جنوب حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وكشفت كتائب القسام عبر قناتها على تليجرام، أنها تدك أيضا بالاشتراك مع مجموعات عمر القاسم، تجمعاً لقوات إسرائيلية آخري جنوب حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون.

وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام أنه بعد عودة مجاهديها من خطوط القتال في غرب خان يونس، تم العلم أنه تم قنص عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت القسام: "أكد مجاهدونا أنهم قنصوا 6 جنود كانوا يعتلون آلياتهم في محيط أبراج طيبة جنوب الحي الياباني غرب خان يونس أمس في العملية المشتركة مع سرايا القدس ، وأكدوا أنهم أردوهم قتلى حيث تم اصطيادهم كالبط".

