قافلة طبية مجانا للكشف على أمراض العيون بالقلييوبية

تعلن مديرية الشئون الصحية بمحافظة القلوبية عن أقامة قافلة طبية علاجية في تخصص الرمد بالوحدة الصحيه بكفر الدير"الحصافة" التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر، غدا الثلاثاء ٢٧ فبراير ٢٠٢٤م.

وسيتم تقديم الخدمات التالية بالمجان:-

قياس الإبصار - وعمل النظارات .

الكشف على البالغين والأطفال .

التأهيل البصري.

علاج أمراض الشبكيه .

تحديد رؤية وانكسار العين.

فحص قاع العين.

فحص المجال البصري .

تشخيص المياه البيضاء والزرقاء .

تشخيص قصر النظر وطول النظر.

تشخيص اضطرابات الشبكيه والقرنية .

تشخيص التهابات العين

وذلك بوجود فريق متميز من أطباء الرمد لتقديم المشورة والكشف الطبي المجاني، برعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية.