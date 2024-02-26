سقوط عاطل وربة منزل بتهمة حيازة 8 آلاف قرص مخدر في بولاق أبو العلا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القاهرة، من ضبط عاطل وربة منزل "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما من 8 آلاف قرص مخدرة ومبلغ مالي، بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا.

سقوط عاطل وربة منزل

عقب تقنين الاجراءات القانونية من ضبطهما، بمواجهتهما اعترفا بحوزتهما الأقراص المخدرة بقص الإتجار وتم اتخاذ الأجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم المواد المخدرة.

كما نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط عاطلين، بحوزتهما 4 هواتف محمولة وجهاز لاب توب، أثناء سيرهما في الطريق العام بدائرة قسم مصر النزهة.

عقب تقنين الاجراءات القانونية من ضبطهما، بمواجهتهما اعترفا بسرقتهما من داخل محل للهواتف المحمولة بمنطقة الشيراتون «بأسلوب كسر القفل».

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات