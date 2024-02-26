الإثنين 26 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

سقوط عاطل وربة منزل بتهمة حيازة 8 آلاف قرص مخدر في بولاق أبو العلا

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية  بمديرية امن القاهرة، من ضبط عاطل وربة منزل "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما من 8 آلاف قرص مخدرة ومبلغ مالي، بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا.

سقوط عاطل وربة منزل 

عقب تقنين الاجراءات القانونية من ضبطهما، بمواجهتهما اعترفا بحوزتهما الأقراص المخدرة بقص الإتجار وتم اتخاذ الأجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم المواد المخدرة.

كما نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط عاطلين، بحوزتهما 4 هواتف محمولة وجهاز لاب توب، أثناء سيرهما في الطريق العام بدائرة قسم مصر النزهة.

عقب تقنين الاجراءات القانونية من ضبطهما، بمواجهتهما اعترفا بسرقتهما من داخل محل للهواتف المحمولة بمنطقة الشيراتون «بأسلوب كسر القفل».

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات

مواد متعلقة

قرار جديد في وافعة سرقةشخص بالاكراه في العبور

تجديد حبس عصابة "أبو هشيمة وأوكا" للاتجار بالمواد المخدرة ببنها

قرار جديد في واقعة سرقة منزل على يد 3 متهمين بطوخ

هرب من الأهالي .. مصرع لص أجنبي سقط من الطابق الخامس بمدينة نصر

دفنوه مقابل 40 ألف جنيه .. تفاصيل مقتل طالب بطلق ناري على يد 8 أشخاص في البساتين

تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة تزوير إقامات الأجانب بالقاهرة والقليوبية

قرار جديد في واقعة مقتل مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية في القليوبية

بحوزته شنطة دولارات.. سقوط رجل أعمال في قبضة الامن بالقليوبية

الجريدة الورقية