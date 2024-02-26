كلام جرئ

الإثنين 26/فبراير/2024 - 08:33 م 2/26/2024 8:33:44 PM

نجحت مصر فى توقيع عقد تطوير مشروع رأس الحكمة بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثمارًا أجنبيًا مباشرًا للخزانة المصرية خلال شهرين. وسط تطلع مصرى لأثر سياسى واقتصادى مستدام من الصفقة.

أكد المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن الصفقة تعد أكبر صفقة استثمار مباشر فى تاريخ مصر، مشددًا على أن هذه الصفقة تتم فى إطار قوانين الاستثمار المصرية.

يضخّ الجانب الإماراتى استثمارًا أجنبيًا مباشرًا لمصر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، يتم سدادها على دفعتين؛ الأولى خلال أسبوع، بواقع 15 مليار دولار، تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزى المصرى.

بينما تتضمن الدفعة الثانية التى سيتم سدادها بعد شهرين 20 مليار دولار، منها 14 مليار دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزى المصرى.. وأرى أن الصفقة تعد عملية انقاذ للازمة الاقتصادية الراهنة عن طريق الاستثمار المباشر وتوفير العملات الصعبة لضرب السوق السوداء لأسعار الدولار التى فاقت كل الحدود، وأصبحنا نعانى من شح كبير فى الدولار أدى إلى ارتفاع أسعار جميع السلع بسبب نقص الموارد الدولارية التى تغطى احتياجات الاقتصاد.

وتعد الصفقة واحدة من المشروعات الكبرى التى تعمل على استعادة الثقة لدى المواطن والمستثمر المحلى والأجنبى لمواجهة الأزمة الاقتصادية فى البلاد. وردًا على المشككين فى قدرات مصر وأعداء الوطن أقول إن هذه الصفقة ضربت معلم لأنها جاءت فى التوقيت المناسب لمواجهة التحديات التى تواجهها مصر من جميع الاتجاهات وتجعل مصر ليست فى حاجة إلى موجات أخرى من تعويم الجنيه ولا تكون فى حاجة مرة أخرى إلى الشروط المجحفة لصندوق النقد الدولى.. وتعمل الصفقة على عودة الاستقرار لأسواق السلع التى يعانى منها المواطنون طوال الفترة الماضية.. وأقول للمتربصين بمصر موتوا بغيظكم.. وللحديث بقية إن كان فى العمر بقية.

[email protected]