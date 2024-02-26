هشام محمد: الإسماعيلي كان يستحق الفوز على الجونة
أكد هشام محمد لاعب وسط الإسماعيلي أن فريقه كان الأحق بالثلاث نقاط بعد السيطرة على مجريات اللقاء أمام منافس ليس سهلا على الإطلاق.
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وحصد الوافد الجديد ل الدراويش على جائزة رجل المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الإسماعيلي و الجونة.
وأشار :"ما قدمته في مباراة اليوم مجرد بداية وأعد الجماهير بأنني ساقاتل رفقة زملائي من أجل استعادة مسيرة الانتصارات ووضع الفريق في مكانته الطبيعية".
وواصل :"اتيحت لنا العديد من الفرص كانت كفيلة بحسم نقاط المباراة لصالحنا لكن للاسف التوفيق لم يكن حليفنا".
وأوضح لاعب وسط الدراويش :"هناك عوامل أخرى ساهمت في خروج المباراة بتلك النتيجة أهمها أرض الملعب".
وأنهى حديثه :"المباريات القادمة نستعد لها بكل قوة بغرض تحقيق الفوز واسعاد جماهيرنا الكبير ".