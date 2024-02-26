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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هشام محمد: الإسماعيلي كان يستحق الفوز على الجونة

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد هشام محمد لاعب وسط الإسماعيلي أن فريقه كان الأحق بالثلاث نقاط بعد السيطرة على مجريات اللقاء أمام منافس ليس سهلا على الإطلاق.

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وحصد الوافد الجديد ل الدراويش على جائزة رجل المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الإسماعيلي و الجونة.

وأشار  :"ما قدمته في مباراة اليوم مجرد بداية وأعد الجماهير بأنني ساقاتل رفقة زملائي من أجل استعادة مسيرة الانتصارات ووضع الفريق في مكانته الطبيعية".

وواصل :"اتيحت لنا العديد من الفرص كانت كفيلة بحسم نقاط المباراة لصالحنا لكن للاسف التوفيق لم يكن حليفنا".

وأوضح لاعب وسط الدراويش :"هناك عوامل أخرى ساهمت في خروج المباراة بتلك النتيجة أهمها أرض الملعب".

وأنهى حديثه :"المباريات القادمة نستعد لها بكل قوة بغرض تحقيق الفوز واسعاد جماهيرنا الكبير ".

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