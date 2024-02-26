محافظ دمياط تؤكد علي إتمام جميع الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على إتمام كافة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث جاء ذلك خلال ترؤسها لجلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم بحضور اسلام ابراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء وائل الرفاعى مساعد مدير أمن دمياط.

واستهلت المحافظ الجلسة بتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيةً الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كما ناقشت المحافظ كافة الاستعدادات لاستقبال الشهر الكريم واصدرت حزمة من التوجيهات التى جاء أبرزها ، وذلك فيما يخص قطاع التموين وهى التأكد من توافر السلع التموينية لدى البدالين ومنافذ بيع السلع الاستهلاكية و مد فترات عمل المخابز ومتابعة عملية الإنتاج و كذلك زيادة حصص أسطوانات الغاز وتكثيف المتابعة على المستودعات.

والتأكد من جاهزية معارض “أهلاً رمضان” وتعزيزها بالسلع الأساسية والسكر.

كما أكدت أيضًا على تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة موقف الأسعار بالأسواق والاشتراك بحملات مع مديريتى الصحة والطب البيطري للتأكد من سلامة اللحوم والسلع المعروضة والمرور على موائد الرحمن وعقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام مديرية التموين لفحص شكاوى المواطنين ومتابعة الموقف التموينى على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

ووجهت الدكتورة منال عوض برفع درجة التأهب بكافة المستشفيات ومراكز طب الأسرة والتأكد من جاهزية المجازر، وذلك بجانب دورهما فى حملات الرقابة على المنشآت الغذائية، وأكدت علي قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء بتشكيل فرق فنية للطوارئ و صيانة الأعطال فورا والاستجابة لشكاوى المواطنين فى هذا الخصوص.

كما أكدت على إدارة المرور بتشكيل خطة مرورية تضمن تكثيف الخدمات بالميادين والشوارع الرئيسية خاصة بأوقات الذروة، واطلعت على خطة مديرية الاوقاف لتجهيز المساجد لاقامة صلاة التراويح وتواجد الأئمة والدعاة المعتمدين وفقًا للضوابط التى حددتها الوزارة، وأيضًا على الخطة الامنية لتأمين المعديات والمراكب النيلية وكذلك خطط قطاعى الثقافة والشباب والرياضة لاقامة الأنشطة المختلفة للشباب والأطفال خلال الشهر الكريم.

وشددت الدكتورة منال عوض على التصدى لأى محاولات للتعدى على الأراضى الزراعية ومصادرة المواد والأدوات ومعدات البناء واى تشوينات ووجهت قطاع الإسعاف بالعمل على سرعة الاستجابه للحالات الطارئة والتواصل مع الصحة لنقل الحالات إلى أقرب مستشفى و تكثيف تواجد سيارات الإسعاف وتجهيزها بكافة الاستعدادات.

وعلى صعيد آخر أكدت محافظ دمياط على مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات والأوقاف لتوفير المساعدات والمواد الغذائية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى والأشقاء الفلسطينين المتواجدين داخل المحافظة.

ووجهت الدكتورة منال عوض تعليماتها إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالإشراف على معارض أهلاً رمضان والتأكد من توافر السلع، وأيضًا على تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بشكل دورى و مراجعة اعمدة الانارة بالشوارع، والمرور على المواقف وكذلك تكثيف حملات الاشغالات بالتعاون مع شرطة المرافق والإشراف على ساحات صلاة التراويح بالتنسيق مع مديرية الاوقاف.

وأكدت محافظ دمياط على غرفة عمليات المحافظة استمرار تواصلها مع كافة الجهات طوال شهر رمضان المبارك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، فيما وقد شهدت الجلسة أيضًا استعراض لجهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن لأعمال رفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وفى ختام الجلسة وافق المجلس على عدد من المذكرات والتقارير جاء منها مذكرات خاصة بتبرع مواطنين لإقامة معهد أزهري على مساحة ١٣٠٠ متر مربع بحوض نجم بناحية السيالة بمركز دمياط وإقامة مدرسة على مساحة ١٨٠٠ متر مربع بكرم ورزووق بمركز فارسكور.

وإقامة محطة رفع صرف صحي على مساحة ٣٠٠ متر مربع بالهواشم بمركز كفر البطيخ، وكذلك إقامة مجمع خدمات زراعية على مساحة ١٠٠٠ متر مربع بأبو عدوى بمركز كفر سعد وأيضًا إقامة معهد ابتدائي أزهري على مساحة ١٢٢٥ متر مربع بالوسطانى بمركز كفر سعد وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والسير فى إجراءات تخصيص مساحة لاقامة معهد أزهرى اعدادى وثانوي بالخياطة