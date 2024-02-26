مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق شبرا بنها الحر

لقي شخص حتفه وأصيب اثنان في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اثر اصدامه بسيارة نقل أمام بنزيمة قها، على طريق شبرا - بنها الحر بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفى، والمصابين تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

مصرع شخص وإصابة ثلاثة أخرين في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق شبرا - بنها الحر

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القليوبية ، إخطارا من إدارة مرور القليوبية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص اصدمت بسيارة نقل أمام بنزيمة قها، بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة شخصين ووفاة آخر، جمعيهم من محافظة الدقهلية، ودفعت الأجهزة الأمنية بمعداتها لإزالة آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية، وعودتها لطبيعتها، وتولت النيابة التحقيق.

وفي وقت أخر ، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، بالسجن 7 سنوات لـ ترزي القليوبية لاتهامه باحتجاز وتعذيب زوجته بدنيا وإكراهها على التوقيع على دفتر إيصالات أمانة بالكامل لشكه في سلوكها بدائرة قسم شرطة الخصوص في محافظة القليوبية.

وأحال المحامى العام الأول لنيابات جنوب القليوبية ترزي القليوبية المتهم ويدعى «ا ن ا» 29 سنة ترزى إلى محكمة الجنايات لاحتجاز المجني عليها زوجته وتدعى «ر ح خ» وارتبط ذلك بتعذيبها بدنيا، بأن قيدها وشل حركتها وتعدى عليها بالضرب بإستخدام اسلحة بيضاء فأحدث بها عدة اصابات متفرقة بانحاء جسدها .

وقال المحامى العام الأول لنيابات جنوب القليوبية إن أمر الإحالة تضمن قيام المتهم بهتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد، بأن قيدها وشل حركتها وهددها بسلاح أبيض في حالة عدم الانصياع لأمره وتعدى عليها بالضرب وأحدث ما بها من إصابات.

وأشار إلى أمر الإحالة الخاص بـ ترزى القليوبية إلى أنه «أكره المجني عليها بالقوة وبالتهديد على إمضاء إيصالات الأمانة المبينة بالأوراق، بأن دون اسمها بمتن تلك الإيصالات وأرغمها على أن تبصم بإصبع إبهامها الأيمن، مهددًا إياها بطعنها بسلاح ابيض، كما أن المتهم، ترزى القليوبية، معذب زوجته، حاز وأحرز المتهم بغير ترخيص سلاح أبيض عبارة عن «سكين» وأحرز أداة «حزام جلدي»، مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.