قوافل دعوية للأزهر الشريف بالمنيا

استقبلت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع المنيا، ومنطقة وعظ المنيا، ومنطقة المنيا الأزهرية ، اليوم الإثنين ، القافلة الدعوية التي أطلقها الأزهر الشريف ، لنشر صحيح الدين الإسلامي ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، وتعميق معنى حب الوطن ، وبيان سماحة الإسلام ووسطيته ، والإحتكار وأضراره.

تأتي القافلة الدعوية من الأزهر الشريف ، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف ، و الأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني ومجمع البحوث الإسلامية ، وإشراف منطقة وعظ المنيا ، بالتعاون مع منطقة المنيا الأزهرية ، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع المنيا ، وكيان سند شباب الصعيد، وذلك تحت إشراف فضيلة الشيخ عصام محمد حسونه وكيل الوزارة ورئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع المنيا ، وفضيلة الشيخ عيسى محمدمحمود مدير عام منطقة الوعظ بالمنيا ، وعضو مجلس إدارة المنظمة ، وفضيلة الشيخ محمود حسين مدير عام الدعوة والإعلام الديني بمنطقة الوعظ بالمنيا وعضو مجلس إدارة المنظمة.

وقد نظمت منطقة وعظ المنيا الأزهرية ، بالتعاون مع منطقة المنيا الأزهرية والعلاقات العامة ، وكيان سند شباب الصعيد ، بالتنسيق مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع المنيا ، ندوة بعنوان "الإحتكار وأضراره على الفرد والمجتمع" بقاعة منطقة المنيا الأزهرية، وحاضر فيها علماء الأزهر الشريف بمجمع البحوث الإسلامية ، فضيلة الدكتور عبد الله فرج عضو القافلة الدعوية القادمة من مجمع البحوث الاسلامية ، فضيلة الشيخ إبراهيم محمد عبد اللطيف عضو القافلة الدعوية القادمة من مجمع البحوث الاسلامية ، والمشرف الشيخ يحيي محمد، وبحضور العاملين بمنطقة المنيا الأزهرية من إدارة رياض الأطفال، وقسم التغذية ، وإدارة الكتب والمكتبات ، وقسم المعامل والوسائل التعليمية ، والعلاقات العامة ، ومركز المعلومات والتوثيق بالمنطقة ، والتعليم الابتدائي ، والتوجيه الفنى ، ووحدة لم الشمل ، وأعضاء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع المنيا.

كان فى استقبال القوافل الدعوية بمقر المنظمة ، فضيلة الشيخ عصام محمد حسونه وكيل الوزارة ورئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع المنيا ، مروة على محمد مديرة العلاقات العامة و محمد ربيع مسؤول العلاقات العامة بالمنطقة، و إسماعيل محمد منسق عام المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع المنيا ، وبحضور شرفى لمنسق كيان سند شباب الصعيد بالمنيا محمود نصر

وفى سياق متصل، قال محمد على عبد المنعم المنسق الإعلامى لكيان سند الصعيد بالمنيا، ان الشيوخ المحاضرين بالندوة، ان الندوة استهدفت العاملين بالمنطقة وبعض العاملين بالمؤسسات الحكومية بالمنيا والمجتمع المدني، وفريق كيان سند شباب الصعيد التابع لمديرية الشباب.

واضاف عبد المنعم ان الندوة تطرقت الى الحديث عن الإحتكار ، ومدى خطورته على أمن واستقرار المجتمع ، وخاصة في أوقات الشدة والأزمات ، وأن الإحتكار جريمة دينية واقتصادية واجتماعية ، وثمرة من ثمرات الإنحراف عن منهج الله ، وقد تنوعت صورة ، وتعددت أساليبه ، إلى أن الإحتكار لا يكون في الأقوات فحسب ، وإنما يكون في كل ما يحتاج إليه الناس من مال ، وأعمال ، ومنافع ، وحق الدولة في التدخل بكافة الطرق لحماية المواطنين ، من جشع التجار لإعادة الثقة والطمأنينة إلى نفوسهم.

وأشار محمود حسين - مدير عام الدعوة والإعلام الدينى بمنطقة الوعظ بالمنيا ، وعضو مجلس إدارة المنظمة ، على أن الدعوة لم تقتصر على المساجد فقط ، بل نذهب إلى الناس في كل مكان من الأماكن العامة ، والحدائق ، والمستشفيات وأقسام الشرطة وغيرها، واننا اليوم نحصد ونجني ثمار الحملات الدعوية والتوعوية التي تجوب محافظة المنيا، والتي تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة لدي الشباب ، ونشر الفكر الوسطى الأزهري ، وحل القضايا المطروحة على الساحة وقضايا الإنتحار والإدمان ، ونوجه التأصيل والأخلاق الفكرية وسط الجمهور.