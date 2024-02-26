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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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عزة مصطفى تزف بشرى سارة للمواطنين: انخفاض حاد للأسعار في هذا التوقيت (فيديو)

الإعلامية عزة مصطفى
الإعلامية عزة مصطفى

زفت الإعلامية عزة مصطفى، بشرى سارة للمواطنين بانخفاض الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد انتهاء الحكومة من التعاقد مع دولة الإمارات العربية المتحدة على مشروع رأس الحكمة. 

وقالت، مقدمة برنامج "كلمة التحرير" على قناة "صدى البلد"، إن أسعار جميع السلع في اتجاه هبوطي حاليًا، مضيفة: "سعر طن الحديد انخفض سعره 14 ألف جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 21 انخفض إلى 2850 جنيهًا، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2850 جنيهًا، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2850 جنيهًا". 

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شعبة الزيوت تكشف عن موعد انخفاض الأسعار (فيديو)

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نشرة التوك شو.. بشائر صفقة رأس الحكمة وموعد انخفاض الأسعار

وذكرت أن قطاع الأجهزة الكهربائية أعلن عن انخفاض الأسعار خلال الأسبوعين المقبلين"، وطالبت المواطنين بتجنب شراء أي شيء خلال هذه الفترة إلا إذا كانوا في حاجة إليها، موضحة أن جميع الأسعار ستنخفض خلال الأيام القليلة المقبلة.

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