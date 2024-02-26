عزة مصطفى تزف بشرى سارة للمواطنين: انخفاض حاد للأسعار في هذا التوقيت (فيديو)

زفت الإعلامية عزة مصطفى، بشرى سارة للمواطنين بانخفاض الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد انتهاء الحكومة من التعاقد مع دولة الإمارات العربية المتحدة على مشروع رأس الحكمة.

وقالت، مقدمة برنامج "كلمة التحرير" على قناة "صدى البلد"، إن أسعار جميع السلع في اتجاه هبوطي حاليًا، مضيفة: "سعر طن الحديد انخفض سعره 14 ألف جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 21 انخفض إلى 2850 جنيهًا، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2850 جنيهًا، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2850 جنيهًا".

وذكرت أن قطاع الأجهزة الكهربائية أعلن عن انخفاض الأسعار خلال الأسبوعين المقبلين"، وطالبت المواطنين بتجنب شراء أي شيء خلال هذه الفترة إلا إذا كانوا في حاجة إليها، موضحة أن جميع الأسعار ستنخفض خلال الأيام القليلة المقبلة.