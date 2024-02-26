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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هالاند يعلق على منافسته لـ ميسي على جائزة جديدة

هالاند
هالاند

علق الدولي النرويجي إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على منافسته للأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة جديدة خلال العام الجاري 2024.

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هالاند ينافس ميسي على جائزة جديدة

وكان هالاند قد تواجد في قائمة تضم ميسي وعدد من اللاعبين للمنافسة على جائزة أفضل رياضي في العالم لهذا العام 2024، بجانب الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام ولاعبين من ألعاب أخرى.

تصريحات هالاند

تحدث هالاند في تصريحات صحفية عن منافسته لميسي، حيث قال: "العام الماضي كان عامًا خاصًا جدًا بالنسبة لي وللفريق بأكمله، فأنا لم يكن في استطاعتي تسجيل عدد الأهداف التي سجلتها بدون زملائي الرائعين والمدربين والموظفين في النادي، بدونهم لم يكن النجاح ممكنًا".

وتابع: "فخور بالتأكيد بترشيحي لجائزة لوريوس لأفضل رياضي لهذا العام إلى جانب العديد من الرياضيين الرائعين الآخرين".

الجدير بالذكر أن هالاند نجح في التتويج مع مانشستر سيتي بعدد من الألقاب منها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، إلى جانب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس السوبر الأوروبي.

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