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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هالاند ينافس ميسي على جائزة جديدة

هالاند وميسي
هالاند وميسي

تواجد الثنائي ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، وإرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، في قائمة من اللاعبين للمنافسة على جائزة جديدة لهذا العام 2024.

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ويتنافس الثنائي ميسي وهالاند على جائزة أفضل رياضي في العالم لهذا العام 2024، لوريوس.

كما يتواجد عدد من اللاعبين الاَخرين ومنهم الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد الإسباني، ولاعب التنس نوفاك دجوكوفيتش، العداء نواه لايلس، بجانب الأولمبي موندو دوبلانتيس وسائق السيارات ماكس فيرستابين.

الجدير بالذكر أن ميسي نجح في الحصول على هذه الجائزة عن العام الماضي، وكذلك عام 2020، كما يتفوق الأرجنتيني في الفترة الأخيرة، على هالاند في جائزتين وهما الكرة الذهبية لعام 2023 وذا بيست للعام نفسه.

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