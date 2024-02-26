قناة الأهلى تعلن بث نهائى كأس الطائره للسيدات

على صالة إتحاد الشرطه الرياضى

أعلنت قناة النادى الأهلي عن نقل نهائي كأس السوبر للكره الطائره بين سيدات الأهلى والزمالك والمقرر إنطلاقه في تمام الثامنة مساء اليوم بصالة اتحاد الشرطه الرياضى.

وتأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى النهائى بالفوز على سبورتنج بنتيجة 3 /0 فى إطار دور نصف نهائى، بينما تأهل الأهلى بالفوز على الصيد بنفس النتيجة ووافق الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة مؤخرًا على إقامة البطولة الإفريقية للأندية للكرة الطائرة رجال وسيدات في مصر حيث ينظم النادي الأهلي البطولتين.

من ناحية أخرى، استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة على ترشيح المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، فى منصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي خلال الكونجرس الذى سيعقد فى أغسطس المقبل.