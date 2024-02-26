جامعة المنصورة تهنىء كلية التمريض لحصولها على الإعتماد الدولى

قدم الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، التهنئة باسمه وباسم أعضاء مجلس الجامعة لكلية التمريض لحصولها على الإعتماد الدولى، وذلك خلال انعقاد مجلس جامعة المنصورة بمقر كلية التمريض تكريمًا وتقديراً للكلية ومنسوبيها

وخلال الجلسة أشاد الدكتور شريف يوسف خاطر بما حققته كلية التمريض خلال الفترة الماضية فى سبيل الإعتماد الدولى وتحقيق الاستراتيجية الخاصة بالجامعة للاعتماد محليًا ودولياً والذى يمثل إضافة كبيرة للجامعة ولسمعتها على الصعيد الإقليمي والدولي.

مؤكدًا أن اعتماد الكلية دوليًا يؤكد التزامنا بتحقيق أعلى معايير الجودة في التعليم والبحث العلمي، ويعكس التحول الإيجابي في جودة التعليم بالجامعة و يعكس تظافر جهود مخلصة من إدارة الكلية ممثلة فى السيدة الأستاذة الدكتورة أمينة النمر عميد الكلية وفريق عمل الكلية لتحقيق النجاح للوصول لهذه المكانة المتميزة بين كليات التمريض على مستوى الجامعات المصرية.

كما قدم التحية والتقدير من منسوبى الكلية و لكل من ساهم بجهد واخلاص فى سبيل نجاح المنظومة التعليمية والتدريبية والبحثية بالكلية.

و قرر رئيس الجامعة خلال الجلسة صرف مكافأة إثابة للسادة أعضاء هيئة التدرس والهيئة المعاونة والعاملين نظراً لجهودهم خلال الفترة الماضية والعمل باخلاص فى سبيل حصول الكلية على الاعتماد الدولى.