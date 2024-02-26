للدايت.. طريقة تحضير كفتة الدجاج بالشوفان

كفتة الدجاج بالشوفان من الأكلات الصحية التي يمكنك إعدادها بطريقة تتناسب مع الدايت، فلا تحتوي على سعرات حرارية عالية وتتميز بمذاق شهي ولذيذ، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها.

كفتة الدجاج بالشوفان

طريقة عمل كفتة الدجاج بالشوفان للرجيم

المقادير

- الدجاج : كيلو (مفروم)

- الشوفان : كوب (مطحون)

- البصل : 1 حبة (مبشور ناعم)

- بقدونس : ربع كوب (مفروم ناعم)

- الثوم : فصّان (مفروم)

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- القرفة : ملعقة صغيرة

- بشر الليمون : ملعقة كبيرة

- بقسماط : 2 كوب

- البيض : 2 حبة (مخفوق)

- بهارات : ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

في وعاء عميق، ضعي الدجاج المفروم، ثم ضعي الشوفان المطحون والبصل المفروم، والثوم المفروم، والبقسماط، والبقدونس، والقرفة، والبهارات، والملح، والفلفل الأسود، وبشر الليمون .

اعجني المكونات جيداً حتى تمتزج وتتماسك تماماً، وإذا كانت العجينة غير متماسكة قومي بإضافة المزيد من البقسماط أو الشوفان .

حضري صينية فرن ورشيها بالزيت.

وزعي كفتة الدجاج بالشوفان بالأسياخ الخشبية على شكل أصابع أو كرات، وثبتيها جيداً.

ضعي الأسياخ في الصينية وأدخليها إلى الفرن حتى تنضج، ثم قدميها ساخنة.