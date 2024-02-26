مؤشر الأسهم البحرينية يقفل على تباين

أقفل مؤشر الأسهم البحرينية العام خلال تعاملات، اليوم الاثنين، عند مستوى 2,054.22 نقطة بارتفاع وقدره 2.99 نقطة عن معدل الإقفال السابق, في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 755.47 نقطة بانخفاض وقدره 0.73 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

الأسهم البحرينية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية عند نحو 949 ألفا و29 سهما بقيمة إجمالية قدرها 307 آلاف و100 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 66 صفقة.

الأسهم المصرية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم المصرية

تعافت مؤشرات الأسهم المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط صعود جماعي لمؤشراتها، واسترد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 50 مليار جنيه من خسائره، ليصل إلى تريليونين و23 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيس فى الأسهم المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 3.9%، ليصل عند مستوى 28931.92 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.42%، ليصل إلى نقطة 7576.15 نقطة، فيما حقق مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا مكاسب بنسبة 1.29%، لينهي التعاملات عند مستوى 10537.94 نقطة.