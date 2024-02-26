علاج طبيعي بسيط يحمي من سرطان الدماغ

تحدث تقرير جديد في المجلة العلمية Nanoscale، عن دراسة أجراها علماء أمريكيون اكتشفوا إمكانات قوية في الكركم التوابل الشعبية لمكافحة سرطان الدماغ، ولقد وجد الباحثون أن أحد مكونات هذه التوابل يمكن أن يدمر الخلايا السرطانية بشكل فعال.

تم التوصل إلى استنتاج مفاده أنه يمكن استخدام الكركم لمكافحة سرطان الدماغ من قبل متخصصين من جامعة سنترال فلوريدا.

وقالوا: "إن مركب الكركمين الكيميائي، الذي يعطي اللون الأصفر البرتقالي المميز لجذر الكركم، يقتل الخلايا السرطانية في الجسيمات النانوية".



وقد لاحظ العلماء خصائص الكركمين في التجارب السريرية وتبين أن الجسيمات النانوية قادرة على إيصال الكركمين إلى الأجزاء الصحيحة من الجسم.

وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن قدرة الخلايا السرطانية على البقاء بعد إدخال الكركمين انخفضت بمقدار النصف وقال الأطباء في منشور المجلة: "إن الجسيمات النانوية تحارب الأورام بشكل فعال بينما تترك الخلايا السليمة دون أن تتضرر".

لاحظ أن التجربة اختبرت تأثير الكركمين على خلايا الورم الأرومي العصبي، وهو ورم خبيث يصيب الجهاز العصبي الودي والذي غالبًا ما يكون مقاومًا للأدوية أثناء العلاج وبحسب الخبراء فإن معظم حالات هذا المرض تسجل لدى أطفال لا يتجاوز عمرهم خمس سنوات.

وسبق أن أثبت العلماء أن الكركم فعال في علاج سرطان القولون والمستقيم.