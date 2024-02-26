إصابة ٩ أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

أصيب 9 أشخاص، اليوم الاثنين، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق قرية كرم عمران، التابعة لدائرة مركز قنا.

و تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في قرية كرم عمران مركز قنا.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة جراء، كما تم تحرير محضر بالحادثة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.