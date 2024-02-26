مهرجان الإسماعيلية يعلن أسماء أعضاء لجان تحكيم مسابقات الدورة الـ 25

أعلن الناقد السينمائي عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية، ترأس المخرج الأمريكي اليسا ليبو لجنة التحكيم لمسابقة الافلام الروائية القصيرة، والتحريك في للدورة الـ 25 من مهرجان الاسماعيلية الدولي والتي تنطلق فعالياته ٢٨ فبراير المقبل، وتستمر حتى الخامس من مارس بمدينة الإسماعيلية، وتضم لجنة التحكيم لمسابقة افلام التحريك والروائية القصيرة الفنان صبرى فواز من مصر والفنانة هندة حوالة من تونس و زوى شميدرير من المانيا.



ويشارك هذه الدورة في المسابقات الرسمية للمهرجان نحو 121 فيلم ممثلين عن 62 دولة بينهم 11 دولة عربية .وتضم المسابقات الرسمية خمسة فروع، حيث يشارك في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلما، ويشارك في مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة 20 فيلما.

ويشارك في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة 20 فيلما.كما يشارك في مسابقة أفلام التحريك 18 فيلما.وفي مسابقة أفلام الطلبة 17 فيلما



ويحظى المهرجان بتقدير صناع الأفلام في مصر والعالم ويعتبرونه محطة عرض حيوية لأعمالهم وعلى مر الدورات المختلفة للمهرجان، تغيرت إدارته ورؤسائه وتطورت فعالياته في نواح عدة.

ويعقد مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة سنوياً بمحافظة الإسماعيلية، ويسعى المهرجان إلى تقديم برنامج سينمائي حافل بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية التى تعرض للمرة الأولى في مصر، ويشمل برنامج المهرجان هذا العام عددًا كبيرًا من الأفلام داخل المسابقات الرسمية بالإضافة إلى البرامج الموازية التي تقدم خارج المسابقة ومجموعة من الفعاليات الأخرى.