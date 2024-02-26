ندوة "أسرتك ثروتك" بكلية التربية بجامعة الفيوم

شهدت الدكتورة آمال جمعة عميد كلية التربية فى جامعة الفيوم فعاليات مبادرة تنمية الأسرة المصرية تحت شعار "أسرتك ثروتك" التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مركز إعلام الفيوم التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الاثنين بكلية التربية. تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور سهام مصطفي مدير مركز إعلام الفيوم، ونادية أبو طالب المسؤول الإعلامي بمركز الإعلام، وعدد من طلاب الكلية.

أوضحت الدكتورة امال جمعة عميد الكلية أن المرأة نصف المجتمع ومسئولة عن نصف المجتمع الآخر مما يدل على أهمية دور المرأة في المجتمع والأسرة التي هي نواة المجتمع، فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع كله.

العادات والتقاليد ..

وتناولت عميد الكلية الحديث عن تاثير العادات والتقاليد (الموروثات الاجتماعية) الإيجابية وتأثيراتها الصحية على المجتمع، وكذلك العادات والتقاليد والموروثات السلبية التى يجب عدم الانسياق خلفها، وكذلك وجوب استخدام العقل الذي ميز الله به الإنسان عن سائر المخلوقات. وعددت أمثلة لتلك العادات السلبية والتى منها (وصمة إنجاب الإناث- تفضيل الذكور على الإناث في التعليم والميراث- وغيره) . وأشارت إلى أن الاستقرار الأسرى مرتبط بالرضا والقناعة وليس بنوع الأولاد حتى تكون الأسرة قوية لتواجه تحديات العصر.

وأكدت سهام مصطفى أن الاستراتيجية الوطنية للسكان 2030 التي تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي وجودة حياة المواطن المصري والارتقاء بالخصائص السكانية من حيث العمل والثقافة، وتوفر حياة كريمة لكل مواطن حتى تتم التنمية على أكمل وجه والموضوعات التي تتعلق بالأسرة، لذلك يتم عمل لقاءات مع الشباب لأنهم الأمل الذي يحقق التغيير للأفضل.

وأشارت إلى أهمية الحملة التوعوية التي تتضمن التناول الإعلامي لمحاور الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، وهى محور ضمان الحقوق الإنجابية، ومحور الاستثمار فى الطاقة البشرية، ومحور تمكين وتدعيم دور المرأة من أجل التنمية، ورفع الوعي المجتمعي، والتعرض للمشكلات، وإيجاد الحلول لها.

وتم فتح النقاش مع الطلاب والرد علي جميع الاسئلة التى اثارها الحاضرون .

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